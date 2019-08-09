براءة طفلة كيت ميدلتون تضعها في موقف محرج..شاهد الفيديو

لا تتعلق التصرفات الصبيانية والطفولية بمستواك الاجتماعي، فسلوكيات الأطفال من العائلات المالكية تتشابه بأي طفل آخر يعيش حياةً اعتيادية.

انتشر مقطع فيديو طريف للأميرة "شارلوت" ووالدتها دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"خلال تواجدهما في سباق كأس الملك في مقاطعة وايت يوم أمس الخميس، وأشاد رواد مواقع التواصل بالطريقة التي تعاملت بها الدوقة مع الموقف كأي أم عادية.

في الفيديو، تحاول "كيت ميدلتون" (36 عامًا) حث صغيرتها، البالغة من العمر أربعة أعوام، على تحية الجماهير، لكنها لم تكن تتوقع أن "شارلوت" لديها فكرة أخرى تدور في مخيلتها، فبدل أن تلوِّح بيديها مع ابتسامة لطيفة، قررت إخراج لسانها.





وما زاد الأمر لطافة، رد فعل "كيت" التي ضحكت على الموقف وأحمر وجهها خجلًا وسط ضحك الكثيرين، وحاولت إبعاد طفلتها عن عدسات الكاميرات.

يجدر الإشارة إلى أن الأمير "ويليام" تمكن من الفوز على زوجته في سباق القوارب الشراعية، لكن لم يستطع أي منهما الحصول على الجائزة الكبرى، حيث فاز فريق وليام على كيت في سباقها الخيري الافتتاحي، وتم استبعاد فريق الدوقة من المسابقة بعد الخسارة.