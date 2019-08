براد بيت يشعر بالاشمئزاز.. والسبب قُبلة مُفاجئة من لينا دونهام! (صور)

في العادة يفاجئنا النجوم باطلالاتهم على السجادة الحمراء، ولكن هذه المرة فاجئنا براد بيت ولينا دونهام بطريقة جديدة وقبلة غير متوقعة بالمرة.

يبدو أن نجمة مسلسل "غيرلز" لينا دونهام قد أعجبت بالممثل والمنتج الأمريكي براد بيت مثل معظم نساء العالم، أثناء عملهما على فيلم "ذات مرة في هوليوود" Once Upon A Time In Hollywood معًا، حيث فاجأته بقبلة في العرض الأول للفيلم الجديد.

كشفت مصادر مطلعة أن النجمين كانا يتحدثان معًا كثيرًا خلال فترة راحتهما أثناء تصوير فيلم "ذات مرة في هوليوود" في مدينة لوس أنجلوس في 2018.

وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي على السجادة الحمراء في العرض الأول في لندن، قبّلت لينا (33 عامًا)، أيقونة هوليوود البالغ من العمر 55 عامًا، والذي صار عازبًا منذ انفصاله عن أنجلينا جولي في عام 2016، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدا براد، الذي كان يرتدي بدلة داكنة، متفاجئًا ومُشمئزًّا من القبلة التي كانت وسط العديد من النجوم البارزين بمن فيهم "مارجوت روب"ي و"ليوناردو دي كابريو" و"كوينتين تارانتينو" و"دانييلا بيك" و"كوستا رونين".

وتظهر الصور ليوناردو في الخلفية وهو يلقي نظرة على الاثنين أثناء القبلة، حيث لم تكن لينا خجولة على الإطلاق، واستدارت نحو براد لتتمكن من تقبيله.

ولم تكن هذه أول محاولة من لينا للتقرب من براد بطريقة مباشرة، ففي أكتوبر 2018، شوهدت لينا وهي ترفع ثوبها لعرض ملابسها الداخلية عليه في موقع التصوير.

هذا وصدمت لينا جمهورها على السجادة الحمراء بفستانها البرتقالي المزين بالريش الأحمر، والذي نسقته مع حذاء ذا كعب أسود عالي وأربطة ليضيف مزيدا من الغرابة إلى إطلالتها.

ويذكر أن لينا كانت مرتبطة بالمغني والمؤلف الأمريكي "جاك أنتونوف" بين عامي 2012 و2017، ولكن يبدو أنها تخطط للتقرب من براد الآن.

