بعد تعرضه للتنمر.. مئات الراقصين يجتمعون دعمًا للأمير جورج! (فيديو)

أقدمت مقدمة البرامج الأمريكية "لارا سبنسر" على السخرية من الأمير "جورج" بسبب حبه لرقص الباليه، ورغم اعتذارها عبر بث مباشر يوم الإثنين الماضي، ووصف تعليقها بعديم الإحساس والغبي، إلَّا أن ذلك لم يشفِ غليل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذكور المغرمين بالرقص.

تجمَّع مئات راقصي الباليه بقيادة الراقص الشهير "ترافيس وول" خارج استديو برنامج Good Morning America في ساحة "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك؛ من أجل إظهار دعمهم للأمير "جورج" عبررقصهم الباليه في الشوارع والساحات دعمًا لحركة "الفتيان يرقصون أيضًا".

وقبلها بلحظات، وحاولت "لارا سبنسر" إعادة سمعتها وإزالة اللبس في كلامها عبر إجراء مقابلة مع ثلاثة راقصين هم: "ترافيس وول"، "فابريك كالميلس"، و"روبي فيرشايلد"، الذين تمنَّوا أن يكون الناس أكثر تفهمًا وتعاطفًا مع الغير، وتقديم مساحة من الحرية للأطفال من أجل تجربة أي شيء دون التعرض للتنمر.

واعترفت "لارا" أنها مدركة لحقيقة أن الكلمات تجرح المرء عميقًا، وهو ما لم تكن تقصده، وشكرت الراقصين على منحها فرصة للاعتذار وشرف مُقابلتها.







وانقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المقابلة، فمنهم من اعتبر اعتذارها مجرد تمثيلية لإعادة سمعتها، ومنهم من أشاد بشجاعتها للاعتذار أمام الجميع.

وحول مجريات الحادثة، ناقش برنامج Good Morning America يوم الجمعة الماضي مواضيع كثيرة من بينها المنهج الدراسي والأنشطة التي تقدمها مدرسة الأمير "جورج"، البالغ من العمر ستة أعوام، والتي تشمل دروس رقص الباليه، حينها قررت "سبنسر" مناقشة الموضوع لكن بطريقة ساخرة، وقالت: " بالإضافة إلى الأشياء المعتاد دراستها في الصف الأول أو الثاني مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ ، فإن ملك إنجلترا المستقبلي سيتخلى عن اللعب بالمعجون لدراسة الأديان، وتعلم برامج الحاسوب، وتنظيم الشِعِر، بالإضافة إلى رقص الباليه وأمور أخرى."

ثم أضافت بضحكة عجَّت أنحاء الاستديو: "أشار الأمير ويليام أن ابنه يحب رقص الباليه، لدي أخبارك لك، سنرى كم من الوقت سيستمر ذلك."

وبعد تعرضها لهجوم، اعتذرت "سبنسر" عبر منشور شاركته مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، جاء فيه: "اعتذر من أعماقي لتعليقي المُسيء وغير المراعي للأحاسيس الذيي أدليت به خلال نشرة الأخبار يوم أمس، بدءًا من رقص الباليه إلى أي شيء يريد المرء استكشافه في الحياة، أقول اتبع حلمك، أُؤمن أنه يتوجب علينا جميعًا أن نكون أحرارًا لملاحقة شغفنا.. اذهب وتسلق جبلك، وأحب كل دقيقة من التجربة."