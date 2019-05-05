بعد مفاجأة جو جوناس وصوفي تيرنر.. مشاهير احتفلوا بزفافهم في السر

يثير المشاهير الجدل دائمًا بأعمالهم وإطلالاتهم وما يتعلق بحياتهم من تفاصيل، وخاصة علاقاتهم.

وفيما يتعلق بالعلاقات، دائمًا ما يحرص المشاهير على خصوصية حياتهم وعلاقاتهم العاطفية، لحمايتها من تطفل الباباراتزي وغيرهم من الأشخاص الذين قد يستغلون الأمر بشكل سلبي، كما أن العديد من المشاهير قد يفاجئونا بزواجهم، مثلما فعل جو جوناس وصوفي تيرنر، اللذان فاجأنا بزفافهما السري يوم الأربعاء الماضي في لاس فيغاس، وسط الأصدقاء والعائلة.

وبالإضافة إلى جو وصوفي، هناك العديد من المشاهير الذين اختاروا السرية عنوان زواجهما، سنقدهم لكم من خلال مجلة "فيمينا" و"هالو"، بالإضافة إلى مجلة "بيبيول":

جود لو وفيليبا

تزوج الممثل جود لو من حبيبته فيليبا كون يوم 30 أبريل، بعد علاقة استمرت 4 أعوام، ورصدتهما عدسات الصحافة ذلك اليوم، حيث كانت فيليبا ترتدي فستان أبيض بسيط ذو كشاكش، بينما ارتدى جود بليزر مخملي باللون الكحلي وبنطلون بنفس اللون وقبعة مميزة.

ميراندا لامبرت وبراندن مكلولين

فاجأت مغنية الكانتري الأمريكية ميراندا لامبرت معجبيها يوم 16 فبراير بخبر زفافها، حيث قالت عبر انستغرام: "بمناسبة عيد الحب، أردت أن أشارككم بعض الأخبار، لقد عثرت على حب حياتي وتزوجنا"، وهذا ويدعى زوجها الجديد "براندن مكلولين"، وهو شرطي تابع لشرطة نيويورك.

إيمي شومر وكريس فيشر

اختارت الممثلة إيمي شومر الاحتفال بزواجها من كريس فيشر في حفل بسيط يوم 13 فبراير، والذي اقتصر على الأصدقاء وأفراد العائلة.

مايلي سايرس وليام هيمسورث

فاجأت مايلي معجبيها بزفافها بشكل سري في ديسمبر العام الماضي من حبيبها الممثل ليام هيمسورث، بعد علاقة حب استمرت 10 سنوات وشهدت بعض العراقيل.

جاستن بيبر وهايلي بالدوين

أثارت العلاقة بين جاستن بيبر والعارضة هايلي بالدوين ضجة كبيرة، خاصة بعد تطورها سريعًا، وزواجهما بشكل سري في سبتمبر العام الماضي.

جيسون موموا وليزا بونيت

تزوج جيسون من ليزا بونيت في أكتوبر 2017 في حفل سري للغاية، لدرجة أنه لم يكشف عن الأمر إلا بعد شهر من زفافه.

ميلا كونيس وأشتون كوتشر

تزوج الثنائي بسرية تامة في شهر يونيو عام 2016، حتى أنه يتم إخبار الضيوف سوى قبل الحفل بـ 24 ساعة، حيث أعدّ الثنائي كل شيء بتكتم حتى يتجنبا تطفل الباباراتزي.

أماندا سيفريد وتوماس سادوسكي

تزوجت أماندا من توماس في مارس 2017 في أجواء بسيطة بعيدا عن عدسات الصحافة، ويذكر أنهما ارتبطا بعدما التقيا في برنامج "ذا ليت ليت".

مارغوت روبي وتوم أكيرلي

في حين لم يكشف الثنائي عن خطوبتهما، إلا أنهما فاجأ محبيهما بإعلان زفافهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 2016.

أليشيا فيكاندر ومايكل فاسبندر

في أكتوبر 2017، تزوج النجمان في أجواء هادئة وحفل زفاف بسيط في جزيرة إبيثا الإسبانية.

بيونسيه وجاي زي

على عكس ما يتوقعه الكثيرين، اختار الثنائي تكليل حبهما بالزواج في حفل سري للغاية في أبريل عام 2008.

جيزيل بوندشين وتوم برادي

على غرار العديد من المشاهير، تزوجت العارضة البرازيلية من لاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي، في حفل زفاف بسيط وأجواء عائلية خلال عام 2009، وذلك بعدما كانت على علاقة بليوناردو دي كابريو منذ عام 2000 حتى 2005.

تابع المزيد عن أخبار مشاهير هوليوود في Buzz بالعربي: