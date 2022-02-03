بوراك أوزجفيت وفهرية أفجين يحاولان توسيع امبراطورية أعمالهما بهذا القرار

يحاول النجمان التركيان "فهرية أوجفين" وزوجها "بوراك أوزجفيت" توسيع امبراطورية أعمالهما بشتى الوسائل المختلفة، حيث كشفا عن قرار رائع يتعلق بهذا الامر

فهرية أفجين وبوراك أوزجفيت يبحثان عن مشاريع سنوية

يتابع فهرية افجين على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ما يقارب الـ 12 مليون و 500 ألف متابع من شتى أنحاء العالم، بينما زوجها بوراك أوزجفيت يضم أكثر من 20 مليون متابع من مختلف العالم ايضًا

ويفكر الثنائي التركي باستغلال الأعداد الهائلة للمتابعين لديهم من أجل أعمالهم وتطوير امبراطوريتهم، حيث تلقيّا عروض عديدة للترويج للمنتجات.

ولكن المفاجأة أنهم كانا يرفضان هذه العروض بسبب أنهم لا يبحثان عن مشاريع يومية بل يريدان عروض لمنتجات بمشاريع سنوية، ودخل سنوي ثابت

وبحسب مصادر مطلعة فإن فهرية وبوراك قاما بزيادة أسعارهما لترويج المنتجات حيث يصل ما يطلبانه إلى 10 ملايين ليرة تركية مقابل مشروع واحد مدته عام، وهو مبلغ ضخم

علاقة فهرية أفجين وبوراك أوزجفيت

يشار بأن الثنائي التركي فهرية وبوراك بدآ علاقتهما الرومانسية بعد أن اجتمعا في مسلسل "طائر النمنمة" ثم تزوجا بعد ذلك في عام 2017 وأنجبت فهرية وبوراك طفلهما الاول كاران عام 2019.

وينشر الثنائي بين فترة واخرى صور رومانسية تجمعهما، ويظهر ابنهما في هذه الصورالذي يبدو انه ورث ملامح والده حيث يظهر نسخة منه، وعادة ما تنتشر الشائعات حول انفصالهما التي يقومان بنفيها بين فترة واخرى