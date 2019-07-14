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بيلا ثورن تكشف عن وشمها الجديد

منشور 14 تمّوز / يوليو 2019 - 07:24
بيلا ثورن
بيلا ثورن

يغطي جسد النجمة الأمريكية الشابة "بيلا ثورن" عدة وشوم صغيرة في مناطق مختلفة من جسدها، إلّا أن تجرَّأت أخيرًا على امتلاك وشم بحجم كبير يغطي يدها اليسرى بالكامل.

شاركت "بيلا ثورن" متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 مليون متابع عبر موقع "إنستغرام" صورة لها مُرتدية كروب توب فوشي، ومُتزيِّنة بعدة قلائد ألماسية التفت حول عنقها، بينما أسدلت شعرها المموج على جانب كتفها، واستعرضت وشمها الجديد باللون الأسود، وعلَّقت: "مرحبًا أنا الجديدة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi new me. 👋

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جاء تصميم الوشم على شكل سيدة نبيلة بتسريحة شعر أنيقة وفستان مُنسدل على جسدها، إضافة إلى وجه سيدة أخرى مُزيِّنة بمجوهرات ألماسية.

وفي وقت سابق، تصدرت "ثورن" عناوين الصحف العالمية بعد نشر صورٍ عارية لها ردًا على تهديد أحد مخترقي الحسابات بنشر صورها الفاضحة عبر وسائل الإعلام.

 

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كلمات دالة:بيلا ثورنصور عاريةوشممشاهير هوليوود

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