ديميت أوزدمير بإطلالة كلاسيكية تخطف الأنظار

تحاول النجمة التركية "ديميت أوزدمير" اثارة الجدل دائماً سواء في حياتها الخاصة او العملية بالإضافة إلى اطلالاتها الجريئة.

ديميت أوزدمير بإطلالة كلاسيكية ساحرة

نشرت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ساحرة وذلك خلال جلسة تصوير خضعت لها.

وارتدت ديميت بلوزة باللون الأحمر بقصة الكم الواجد ونسقّتها مع بنطال أسود قماشي وحذاء أسود بكعب عالي، متجاهلة جميع الأحداث والضجة الكبيرة المثارة حول مشاركتها في مسلسل ديزني بلس الجديد إلى جانب كرم بورسين

ديميت أوزدمير توافق على دور جنسي حميمي

وكانت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" قد وافقت على أداء دور جنسي حميمي وذلك في مسلسل "بيني وبين الدنيا"، حيث كانت هاندا ارتشيل رفضت أدائه قبلها.

وكان من المفترض ان تقوم هاندا ارتشيل بدور البطولة ولكنها رفضت اداء المشهد الحميمي وحاولت الشركة حذف المشهد ولكن الكاتبة أصرّت عليه.

وبذللك ذهبت البطولة لديميت أوزدمير التي وافقت فوراً على أدائه، وانتشرت العديد من الأخبار ان هاندا طلبت من كرم عدم الموافقة على العمل بسبب الغيرة الفنية بينها وبين ديميت وهو ما تسبب بانفصالهما، وانتشر مؤخرًا انباء عن انسحاب كرم من المسلسل