سام سميث سعيد خلال احتفاله بعيد المثليين 2020 في سيدني.. ويعلّق "أنا بتول الحفل"

تواجد النجم "سام سميث" في حفل المثليين Mardi Gras 2020 والذي اقيم في سيدني أستراليا يوم أمس السبت.

ووقف المغني البالغ من العمر 27 عاماً وسط الحشود وقد بدا في منتهى السعادة بينما كان ينظر إلى كاميرا الباباراتزي وهو يضحك بسعادة.

وظهر سام بإطلالة مستوحى من تسعينيات القرن الماضي حيث ارتدى بدلة مكوّنة من بليزر مفتوح وبنطال بلون الأخضر النيون وبعض الأسود كما نسّق أسفلها بلوزة شيفون مما أظهر صدره العاري مزيّنة بالدانتيل من الأسفل وباللون الأبيض.

ولإتمام إطلالته نسّق قلادة وأقراط ذهبية ووضع الظلال اللامعة حول عينيه ليتناسب مظهره بالكامل مع حفل المثليين.

وخلال وقت سابق من الحفل نشر سام بعضاً من الصور عبر حسابه الخاص على انستغرام حيث أعلن تحضيره لحفل المثليين فظهر أمام الكاميرا وهو يغطي جسده بالبرق بينما كان يرقص.

كما شارك سام مقطع فيديو وهو يصوّر منزله الذي يقيم فيه برفقة اثنين من أصدقائه بينما كان المنزل مزيّن بأعلام المثليين استعداداً للحفل وعلّق في الفيديو: "أنا بتول حفل Mardi Gras 2020 للمثليين".

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