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سام سميث سعيد خلال احتفاله بعيد المثليين 2020 في سيدني.. ويعلّق "أنا بتول الحفل"

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 01:30
سام سميث
سام سميث

تواجد النجم "سام سميث" في حفل المثليين Mardi Gras 2020 والذي اقيم في سيدني أستراليا يوم أمس السبت.

ووقف المغني البالغ من العمر 27 عاماً وسط الحشود وقد بدا في منتهى السعادة بينما كان ينظر إلى كاميرا الباباراتزي وهو يضحك بسعادة.

Happy chappy! The British singer looked thrilled to be at the parade, cutting a stylish figure in the bold ensemble

وظهر سام بإطلالة مستوحى من تسعينيات القرن الماضي حيث ارتدى بدلة مكوّنة من بليزر مفتوح وبنطال بلون الأخضر النيون وبعض الأسود كما نسّق أسفلها بلوزة شيفون مما أظهر صدره العاري مزيّنة بالدانتيل من الأسفل وباللون الأبيض.

ولإتمام إطلالته نسّق قلادة وأقراط ذهبية ووضع الظلال اللامعة حول عينيه ليتناسب مظهره بالكامل مع حفل المثليين.

Looking good! Sam Smith (pictured) looked ready to party in a sheer, lacy blouse and neon green jacket as they celebrated the 2020 Gay and Lesbian Mardi Gras in Sydney on Saturday

وخلال وقت سابق من الحفل نشر سام بعضاً من الصور عبر حسابه الخاص على انستغرام حيث أعلن تحضيره لحفل المثليين فظهر أمام الكاميرا وهو يغطي جسده بالبرق بينما كان يرقص.

كما شارك سام مقطع فيديو وهو يصوّر منزله الذي يقيم فيه برفقة اثنين من أصدقائه بينما كان المنزل مزيّن بأعلام المثليين استعداداً للحفل وعلّق في الفيديو: "أنا بتول حفل  Mardi Gras 2020 للمثليين".

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