سام سميث يكشف عن مخاوفه.. "سنبقى غير معترف بنا للأبد"

كشف نجم البوب الشهير "سام سميث" عن مثليته عام 2019 حيث طلب من الجميع عدم استخدام ضمائر عند ذكرهم وكأنهم ليسوا موجودين.

وخلال مقابلة له مع برنامج Apple Music's Beats 1 كشف سام أيضاً عن مخاوفه من أن يتم تضليلهم وعدم الاعتراف بهم للأبد.

فصرّح سام خلال حديثه: "إن الأمر لم يكن سهلاً فمن الصعب أن يغيّر الناس مفرداتهم حول الموضوع فهذا صعب للجميع ويأخذ وقتاً فالجميع لم يأخذوا الموضوع على محمل الجد وسأكون غير معترف بي إلى أن أموت"، وأضاف إلى قوله: "سيستغرق ذلك وقتاً طويلاً حتى يستخدموا ثنائي الجنس في مصطلحاتهم".

وخلال وقت سابق تحدّث سام عن كونه ثنائي الجنس بقوله: "أنا لست ذكراً أو أنثى أعتقد بأنني أتدفق في مكان بينهما، لقد خضت دائماً حرباً صغيرة بين جسدي وعقلي".

وتابع قوله: "أنا أفكر مثل المرأة في بعض الأحيان كما كنت أتسائل هل أريد تغيير جنسي إنه شيء لا زلت أفكر فيه فهل أريد ذلك حقاً".

وتأتي تصريحه هذه بعد أن وصف المغني عيد الحب بأنه حزين ومسيء وذلك بسبب كونه عازباً حيث قال: "نعم أنا حزين حزين جداً لكوني عازب فهو يشبه الجنازة".

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