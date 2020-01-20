شاهد قائمة الفائزين بجائزة SAG

كانت ليلة أمس الأحد ليلة تاريخية حيث قُدّمت فيها جوائز SAG في دورته السادسة والعشرين وتم بث الحدث مباشرة على قناة TNT.
وفيما يلي قائمة كاملة بأسماء الفائزين بجوائز SAG:
1- جائزة SAG للتلفزيون "الأداء المميز لممثل من فئة الذكور في فيلم تلفزيوني"
فاز النجم سام روكويل بدوره الكبير في المسلسل التلفزيوني "Fosse/Verdon".
2- جائزة SAG للتلفزيون "الأداء المميز لممثلة من فئة النساء في فيلم تلفزيوني".
فازت النجمة ميشيل ويليامز بدورها في "Fosse/Verdon" كأفضل أداء في فيلم تلفزيوني من فئة النساء.
3- جائزة SAG لأفضل أداء من فئة الذكور في مسلسل درامي
فاز النجم بيتر دينكلاج بدوره الكبير في المسلسل الدرامي الشهير "Game of Thrones".
4-جائزة SAG لأفضل أداء مميز من فئة النساء في مسلسل درامي.
فازت النجمة العالمية "جينيفر أنيستون " بالجائزة كأفضل نجمة من الإناث من خلال دورها في المسلسل الدرامي الجديد "The Morning Show".
5-جائزة SAG لأفضل أداء من فئة الذكور في مسلسل كوميدي.
فاز النجم طوني شلهوب في دوره الكبير في المسلسل الكوميدي الشهير The Marvelous Mrs. Maisel.
6-جائزة SAG لأفضل اداء مميز من فئة النساء في مسلسل كوميدي.
فازت النجمة فيبي والر بريدج بجائزة أفضل أداء في مسلسلها الكوميدي الشهير "Fleabag".
7-جائزة SAG كأفضل مجموعة تمثيل في مسلسل درامي.
فاز المسلسل The Crown الدرامي كأفضل مجموعة تمثيل.
8- جائزة SAG كأفضل مجموعة تمثيل في مسلسل كوميدي.
فاز المسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" كأفضل مجموعة تمثيل كوميدية.
9- جائزة SAG كأفضل أداء بطولي من فئة الذكور.
فاز النجم "خواكين فينيكس" بدوره البطولي في فيلم "Joker".
10- جائزة SAG كأفضل أداء بطولي من فئة النساء
فازت النجمة رينيه زيلويغر بدورها البطولي في فيلم "Judy".
11- جائزة SAG كأفضل أداء داعم في الفيلم من فئة الذكور.
فاز النجم براد بيت بدوره الداعم في فيلم Once Upon A Time in Hollywood
12- جائزة SAG كأفضل اداء داعم في الفيلم من فئة النساء.
فازت لورا ديرين بدورها الداعم في الفيلم "Marriage Story".
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