صوت ميغان ماركل لإحدى شخصيات عائلة سيمبسون.. هل توافق على العرض؟!

عرض منتجو مسلسل "عائلة سمبسون" وظيفة على دوقة ساسكس "ميغان ماركل" تنطوي على أدء صوتي لإحدى شخصيات المسلسل الكرتوني.

وفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أفيد أن "ميغان ماركل"، زوجة الأمير "هاري"، توَّد العودة إلى التمثيل بعد الشهرة التي اكتسبتها في مسلسل Suits، لذلك قرر منتج وكاتب المسلسل الكرتوني "آل جين" انتهاز الفرصة وتقديم عرض على الدوقة بعدما لم تنتهز شركة ديزني الفرصة سابقًا بعدما شوهد "هاري" يخبر أحد مسؤولي الشركة أن زوجته رائعة في الأداء الصوتي.





وصرَّح "آل جين" لبرنامج "راديو تايمز" أن "ميغان" مرحب بها للقيام بدور التعليق الصوتي في البرنامج الذي يبث على القناة 4، وقال: "سمعت أنها توَّد المشاركة في أداء تعليق صوتي، لذلك إذا كانت تقرأ هي وهاري ما أقوله، فليتواصلا معي".



وفي وقت سابق، انتشرت شائعات تفيد أن وكيل أعمال "ميغان"، نيك كولينز، من وكالة Gersh Agency في هوليوود، منشغل في تقديم العروض، كما صرح مصدر أن الدوقة توَّد العودة إلى التمثيل ضمن طاقم عمل لأحد أفلام الخارقة.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفيد أن "ميغان " وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني مُقابل ريع أجرها لصالح جمعية خيرية معنية بحماية الأفيال، لكن تم نفي الأخبار فيما بعد.