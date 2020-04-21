كاتي برايس تكشف عن أسوأ المواقف في حياتها.. وتعلّق "يجب أن تستمر في الحياة"

عُرضت الحلقات الأولى من برنامج Celebrity SAS: Who Dares Wins من مساء يوم أمس الاثنين حيث يكشف خلاله المشاهير عن أهم لحظات حياتهم الأكثر قسوة.

وصدمت عارضة الأزياء كاتي برايس الجمهور أنها تعرّضت للتهديد للمرة الخامسة قبل وقت قصير من سفرها إلى اسكتلندا للتصوير حين طلبوا منها شرح ما مرت به في الحياة ولماذا تعتقد بأنها مستعدة للتحدي القاسي.

وصرّحت كاتي البالغة من العمر 41 عاماً بقولها: "لست هنا للتعاطف أنا فقط أقول لقد مررت بالكثير من الأشياء والتي ما زات أعاني منها"، هنا سألها قائد الفريق: "هيا إذن أيتها الملكة أخبرنا بما مررت به".

وبدأت كاتي هنا قولها: "أنا لا اعرف حتى من أين أبدأ لقد تعرّضت للتهديد الخامس بالاختطاف قبل أسبوعين ثم جاء خبر مرض والدتي وهرب حصاني على الطريق وتوفي أمامي"، وتابعت قولها: "واحتجزت تحت تهديد السلاح في جنوب أفريقيا مع أطفالي وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها أحد سلاحاً في رأسي إنه شيء مرعب".

وعلّق المذيع: "ما يزعجني أكثر من ذلك هو الطريقة التي رويتي بها القصة الآن دون أي عاطفة"، فردت كاتي عليه: "لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل معها فيجب أن أكون قوية ماذا بإمكاني أن أفعل مجرّد الجلوس في الزاوية والبكاء لا يفعل شيئاً، عليك أن تستمر في الحياة وتتعامل معها".

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