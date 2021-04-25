  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. كاتي بيري تتحوّل إلى حورية البحر خلال إعلان لفندق في فيغاس!

كاتي بيري تتحوّل إلى حورية البحر خلال إعلان لفندق في فيغاس!

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 07:11
كاتي بيري
كاتي بيري

نشرت النجمة "كاتي بيري" بعض اللقطات من وراء الكواليس عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" وذلك أثناء تصوير إعلان تجاري لأحد فنادق لاس فيغاس.

اقرأ ايضاًبلمسة مصرية فرعونية..نجمات جسدن دور كليوبترا من بينهن كاتي بيريبلمسة مصرية فرعونية..نجمات جسدن دور كليوبترا من بينهن كاتي بيري

كاتي بيري

وأبهرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كانت مرتدية زي حورية البحر بينما كانت تستعد لتصويرها مع شركة Resorts World.

وظهرت كاتي وهي ترتدي زي حورية البحر أزرق اللون وبقصة الباكليس من الأعلى بينما كانت مستلقية على صخرة وحولها ديكورات وكأنها داخل البحر.

كاتي بيري

اقرأ ايضاًبلمسة مصرية فرعونية..نجمات جسدن دور كليوبترا من بينهن كاتي بيريانفصال زاك إيفرون وصديقته الأسترالية.. والسبب مشاركتها في برنامج مثير للجدل!

وصففت شعرها بواسطة المصمم جيسوس غيريرو ومكياجها من قبل مايكل أنتوني وكلاهما يعكس الفكرة المحيطية للتصوير.

وانضم إلى النجمة كاتي بيري في الإعلان سيلين ديون وكاري أندروود وبالإضافة إلى دي جي تريستو و زيد، ومع وجود المشاهير في الإعلان من الممكن أن تكون هذه إشارة إلى أن سيلين وكاتي وأندروود قد يكون لديهم أماكن إقامة مماثلة في الفندق الجديد.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:كاتي بيريأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرإطلالات المشاهيرهوليوود

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...