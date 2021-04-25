كاتي بيري تتحوّل إلى حورية البحر خلال إعلان لفندق في فيغاس!

نشرت النجمة "كاتي بيري" بعض اللقطات من وراء الكواليس عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" وذلك أثناء تصوير إعلان تجاري لأحد فنادق لاس فيغاس.

وأبهرت النجمة البالغة من العمر 36 عاماً المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها كانت مرتدية زي حورية البحر بينما كانت تستعد لتصويرها مع شركة Resorts World.

وظهرت كاتي وهي ترتدي زي حورية البحر أزرق اللون وبقصة الباكليس من الأعلى بينما كانت مستلقية على صخرة وحولها ديكورات وكأنها داخل البحر.

وصففت شعرها بواسطة المصمم جيسوس غيريرو ومكياجها من قبل مايكل أنتوني وكلاهما يعكس الفكرة المحيطية للتصوير.

وانضم إلى النجمة كاتي بيري في الإعلان سيلين ديون وكاري أندروود وبالإضافة إلى دي جي تريستو و زيد، ومع وجود المشاهير في الإعلان من الممكن أن تكون هذه إشارة إلى أن سيلين وكاتي وأندروود قد يكون لديهم أماكن إقامة مماثلة في الفندق الجديد.

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