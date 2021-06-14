كاتي بيري واورلاندو بلوم يستمتعان برحلة بحرية في إيطاليا.. والأخير يحضن طفلته الصغيرة! "بالصور"

شوهدت النجمة "كاتي بيري" وخطيبها النجم أورلاندو بلوم وهما يستمتعان برحلة لطيفة على القارب وتحت أشعة الشمس الساطعة على طول قناة البندقية، يوم أمس الأحد في مدينة فينيسيا الإيطالية.

وانضمت إليهما طفلتهما الصغيرة ديزي دوف والتي ستكمل عامها الأول بعد شهرين من الآن، بالإضافة إلى كلبهما ناجيت.

وكانا الثنائي يرتديان تيشيرت أبيض ويضعان قبعتهما بينما كانت كاتي تحمل كلبهما وأورلاندو يحمل طفلتهما الصغيرة والتي تم تغطية وجهها.

واستمتع الزوجان بمشاهدة المواقع الإيطالية المذهلة وهما يضحكان ويتجاذبان أطراف الحديث قبل أن يتم إنزالهما إلى الفندق بالتاكسي المائي.

وخلال وقت سابق تحدّثت كاتي حول أورلاندو بلوم والطريقة التي يعامل بها طفلتهما ديزي بالإضافة إلى طفله فلين من علاقته السابقة، فقالت: "لقد كنت أشاهده كيف يتعامل مع طفله فلين والجهود التي يبذلها من اجله فكانت هذه أحد الأسباب التي دفعتني إلى اتخاذ قرار الانجاب".

ورحّبت كاتي وأورلاندو بفتاته الصغيرة عام 2020 بعد 18 شهر من إعلان خطوبتهما، وقالت كاتي: "هذه هي فتاته الأولى لذلك فهو شعور مختلف بالنسبة له".

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