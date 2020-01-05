كاتي سبينسر تخطط للزواج من رجل أعمال بعمر والدها.. هل ستغيّر ديانتها لأجله!

عرضت السيدة "كاتي سبينسر" قريبة الأميرة الراحلة "ديانا" خاتماً ألماسياً فاخراً في إصبعها الأيمن وذلك أثناء رحلتها إلى تشيلسي.

ومن المقرر أن تتزوج ابنة أخت الأميرة ديانا من رجل الأعمال المليونير مايكل لويس والبالغ من العمر 60 عاماً حيث أنه يكبرها بثلاثين عاماً.

وظهرت كاتي وهي ترتدي بلوزة حمراء بياقة عالية وبنطال أسود كما نسّقت معه معطف ضخم باللون الأسود، وكانت تضع خاتم ألماس في يدها اليمين.

وبحسب صحيفة الديلي ميل: "إن مايكل عرض الزواج على ماتي وهما يقضيان عطلتهما في كيب تاون في إفريقيا حيث أخبرت والدتها وبقية أفراد الأسرة ووافقوا، فمايكل محبوب من قبلهم فبالرغم من ثروته فهو متواضع ولطيف للغاية".

ويبلغ السيد لويس من العمر 60 عاماً ولديه ثلاثة أطفال بالغين وكان متزوجاً في السابق من امرأة تدعى ليولا عام 1985، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت السيدة كاتي سبينسر ستحوّل ديانتها إلى اليهودية قبل يوم زفافها.

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