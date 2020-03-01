كايا غاربر تكشف كيف وجدت طريقها في عالم الأزياء.. وهذا رأيها بوالدتها!

ناقشت عارضة الأزياء "كايا غاربر" حياتها المهنية في مجال الأزياء خلال مقابلة لها في العدد الجديد من مجلة i-D بينما كانت توقّع نسخاً منها في حدث أقيم خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الجمعة الماضية.

واعترفت العارضة التي تبلغ من العمر 18 عاماً بأنها كانت تشكك في أن تصبح عارضة أزياء مشهورة ذات يوم لأنها عندما بدأت حياتها المهنية رفضت معاملتها كمعاملة خاصة بسبب شهرة والدتها وعلاقاتها العائلية.

وكشفت كايا حول حياتها مع والدتها وحول أنها ترعرعت مع أشهر عارضات الأزياء كأم لها فقالت: "كنت أعلم أنها فعلت شيئاً في عالم الأزياء لكني لم أدرك بأنها كانت مهمة للغاية في هذا المجال، فليس الأمر كأن يكون والدكما أطباء أو محاميين، فهي شيء مختلف، "سيندي كروفورد" هي أمي وحدث أن تكون عارضة أزياء شهيرة".

وصرّحت كايا بأن والدتها لم تدفعها أبداً لهذا المجال حيث أوضحت كيف وجدت طريقها لأول مرة في صناعة الأزياء حيث كانت تشعر بالقلق فقالت: "لم أتخيل أبداً أن عرض الأزياء كان شيء يمكنني فعله فعندما كبرت قليلاً بدأ الناس يقتربون مني وكنت متشككة منهم"، حيث انها رفضت أي معاملة خاصة لإحداث تغيير في مسيرتها المهنية.

وظهرت كايا في حدث للمجلة خلال أسبوع الموضة في باريس حيث كانت تجلس على الطاولة بينما وقعّت على عدد من نسخ المجلة وكانت ترتدي بليزر من الصوف البني والمخطط.

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