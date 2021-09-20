كرم بورسين ينشر صورته وهو طفل صغير.. فهل حافظ على ملامحه الوسيمة!

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنجم التركي "كرم بورسين" وهو طفل صغير حيث نالت اعجاب الملايين من المعجبين.

وظهر في الصورة الطفل الصغير كرم بملامح وسيمة للغاية، حيث اكّد المتابعون انه لا يزال يمتلك ذات الملامح بالرغم من مرور السنوات الطويلة.

وكان كرم قد انتهى من تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "انت اطرق بابي" والذي لاقى نجاحاً كبيراً في تركيا والوطن العربي وحصل على نسبة مشاهدات عالية مع البطلة هاندا ارتشيل.

وخلال تصوير المسلسل أثار الثنائي شائعات بوجود علاقة رومانسية بينهما حيث كانا يقضيان أغلب وقتهما معاً بالإضافة إلى استمتاعهما بإجازة رومانسية.

وانتشر مؤخراً فيديو لكرم مع نجمة تركية أخرى تضمن مقاطع وهما يقبلان بعضهما البعض وتسائل الكثيرون ما اذا كان كرم قد خان هاندا معها.

ولكن تبيّن فيما بعد أنها مقاطع من مسلسله الجديد "دقيقا دقيقا" ولكنّ البعض استغل هذا الشيء للتأثير على علاقته بهاندا.

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