كريستين ماكغينيس تتحدّث عن توأمها المصاب بالتوّحد.. وتكشف عن حالة الطفل الثالث!

ظهرت عارضة الأزياء "كريستين ماكغينيس " في برنامج Loose Women يوم أمس الاثنين على قناة ITV حيث تحدّثت عن طفليها التوأم المصابان بالتوحّد.

وخلال حديثها في المقابلة كشفت كريستين بأنه خلال الأسبوع الماضي شُخّصت طفلتها الأصغر سناً فيليستي بالتوّحد بعد اكتشافها علامات التوحّد عليها.

وتحدّثت كريستين حول الموضوع بقولها: "في المرة الأولى التي أصيب بها التوأم بالتوّحد كانت صدمة بالنسبة لنا كما شعرنا بحزن شديد ولم نكن نعرف شيئاً عن مرض التوّحد".

وأضافت: "كل ما كنا نعرفه هو أن اطفالنا كانوا يعانون من حالة مرضية بلا علاج والآن أصبحت معرفة ذلك قوة"، كما أوضحت بأنها عرفت بإصابة ابنتها بالتوحّد قبل أن يخبرها الأطباء بذلك فقالت: "لقد كنا نعلم بإصابتها ورأينا العلامات لذلك كنا أكثر استعداداً".

وخلال المقابلة شرحت كريستين عن علامات التوّحد بشكل أكبر والتي كانت تشمل تأخّرهم بالكلام وحساسيتهم للصوت والملمس فهم يحبون الروتين ولا يحبون التغيير".

وسألتها النساء حول تأثير هذه التجربة عليها فاعترفت: "إنه أمر صعب فأنا أخذ يوماً واحداً فقط للاسترخاء وأمضي ليلة جميلة في الفندق لأن والدتي وزوجي يكونا عند الأطفال في المنزل، لم أكن أتركهم أبداً واستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يفهم الأطفال غيابي عنهم بسبب عملي".

أما عن علاقتها بزوجها فقد صرّحت بأنها تغيّرت منذ قدوم الأطفال فقالت: "لا نحصل على الكثير من الوقت معاً زوجي مشغول بعمله وهو يطير إلى أنحاء العالم فانا أتذكر بأننا تناولنا الغداء معاً لمرة واحدة هذا العام، لا نمضي وقتاً رومانسياً مع بعضنا لوحدنا ولقد قبلنا ذلك تماماً".

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