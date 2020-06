كيت ميدلتون تنشر صورة عائلية احتفالًا بعيد ميلاد ويليام الـ38

يصادف اليوم الـ21 من شهر يونيو احتفالات عيد الأب، بالإضافة إلى عيد ميلاد دوق كامبريدج الأمير "ويليام" الـ 38.

نشر الحساب الرسمي لدوقي كامبريدج "The Duke and Duchess of Cambridge" صورة جديدة للأمير "ويليام" برفقة أطفاله الثلاثة احتفالًا بعيد ميلاده، وأرفقت بما يلي: "يسر دوق ودوقة كامبريدج مشاركة صورة جديدة للدوق برفقة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس قبيل موعد عيد ميلاد الدوق غدًا."





وأضيف أن "كيت ميدلتون"، المصورة الموهوبة، من أشرف على جلسة التصوير المبهجة يوم الجمعة التي اتخذت مكانها في منزلهم الفاخر آنمر هول الواقع في قصر ساندرينغهام بنورفولك أحد أكثر منازل الملكة تفضيلًا، حيث تمكَّنت من تمثيل العلاقة المتينة التي تجمع "ويليام" بأطفاله في بيئة آمنة وسعيدة ضمن أجواء ريفية.



يذكر أن "ويليام" انشغل الفترة الماضية في لقاءات واجتماعات عقدت عن بعد بسبب الحجر المنزلي، لكنه قرر من جديد الانغماس في المجتمع.