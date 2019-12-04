كيت ميدلتون وحيدة في حفل استقبال الناتو.. وتتألق بفستان أخضر بسعر 1000 جنيه أسترليني

بدأ قادة العالم هذا المساء بالوصول إلى قصر باكنغهام حيث ستسضيفهم الملكة إليزابيث للاحتفال بمناسبة مرور 70 عاماً على إنشاء تحالف الناتو.

وانضمت دوقة كامبريدج إلى الملكة وأمير ويلز ودوقة كورونوال لاستقبال قادة الناتو رسمياً من مساء يوم أمس الثلاثاء.

وبالرغم من تواجد العائلة المالكة إلا أن الأمير ويليام لم يكن ضمن الحضور بجانب زوجته كيت ميدلتون، والتي كانت بحسب خبيرة لغة الجسد جودي جيمس منعزلة بعض الشيء.

وقالت خبيرة لغة الجسد لـ MailOnline:"على الرغم من وجود مرافق في السيارة أثناء ذهابها لمساعدة الملكة في حفل استقبال الناتو الليلة فإن لغة الجسد لدى كيت أظهرت بأنها كانت متواضعة ومنعزلة بعض الشيء دون وجود الأمير ويليام بجانبها"، وتابعت: "من غير المألوف رؤية كيت دون ابتسامتها المميزة في الأماكن العامة إلا أن نظرتها البعيدة أشارت إلى بعض وجود بعض التوتر قبل الحدث".

وبدت دوقة كامبريدج بكامل أناقتها عند وصولها للقصر حيث اختارت فستان باللون الأخضر من مجموعة Emilia Wickstead وبقيمة ما يقارب 1000 جنيه أسترليني، وسرّحت شعرها بطريقة مموجة ومنسدلة نحو الأكتاف.

وكان من بين الحاضرين في ليلة أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا كما شوهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزجته بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي.

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