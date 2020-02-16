كيت ميلتون تشعر بـ"ذنب الأمومة".. وهذه نصيحتها للأمهات!

حتى دوقة كامبريدج تعاني من ذنب الأمومة.
أجرت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" مقابلة إذاعية تحدَّثت فيها عن الأمومة، وتضَّح أنها تعاني كأي أم حول العالم.
في حديث مع مضيفة البرنامج الإذاعي"Happy Mum Happy Baby" ، جيوفانا فليتشر، اعترفت "كيت ميدلتون" أنها تشعر بالذنب عندما تقف الواجبات الملكية عثرة أمام تربيتها هي وزوجها الأمير "ويليام" لأطفالهما الثلاثة: الأمير "جورج" (6 سنوات)، الأميرة "شارلوت" (4 سنوات)، والأمير "لويس" (21 شهرًا).
وعندما سألتها "فليتشر" عما إذا كانت تعان من "ذنب الأمومة" ، أجاب ميدلتون: "نعم، بالتأكيد! أعتقد أن أي أم لا تشعر بذلك هي تكذب فعليًاً".
🎙️ The Duchess of Cambridge has joined @MrsGiFletcher for an episode of the ‘Happy Mum, Happy Baby’ podcast to talk about her landmark #5BigQuestions survey. On the special episode of ‘Happy Mum, Happy Baby’, released on Saturday, 15th February at 1600 GMT The Duchess and Giovanna discuss the importance of the early years, their shared experiences as mothers to three children, and The Duchess’s ‘5 Big Questions on the Under fives’ survey. It’s not too late to have your say in the biggest national conversation on the early years — visit the link in our bio to complete the survey 📋 and help bring about positive, lasting change for generations to come.
وتابعت: "حتى هذا الصباح في زيارة الحضانة هنا، كان جورج وشارلوت يتساءلان لما ليس بإمكاني إصالهما إلى المدرسة هذا الصباح".
وأضاف "ميدلتون" (37 عامًا) أن أي أم تعاني ما تعانيه حتى وإن كانت ربة منزل بلا وظيفة حقيقية، فعليها موازنة الحياة بشكل عام وحياة عائلتها، وأشارت أن الأم تبدأ تشكك في قراراتها وأحكامها منذ لحظة ولادتها.
وتطرَّقت الدوقة للحديث عن طفولتها، وأعربت عن امتنانها لوجود والدين كرَّسا حياتهما لأجلها ولأجل إخوتها، وقالت: كانت متعة كبيرة. أنا محظوظة للغاية لأنني أتيت من عائلة قوية للغاية، كرَّس والدي وقتهما لإخوتي، وأُقدِّر التضحية الكبيرة التي قدماها من أجلنا."
واستذكرت المواقف الطفولية التي عاشتها، وأشارت أنها عاشت طفولة بسيطة مستمتعةً بكل ما هو بسيط وعفوي كالتنزه برفقة والديها، وهذا ما تحاول فعله برفقة أطفالها لأنه يزيل كل التعقيدات والضغوطات نظرًا لتعقيدات الحياة الجديدة.
The Duke and Duchess of Cambridge will undertake an official visit to Ireland 🇮🇪 between Tuesday 3rd March and Thursday 5th March. The visit is at the request of the Foreign and Commonwealth Office. Further details will be advised in due course. #RoyalVisitIreland Photo © PA
وقدَّمت "ميدلتون نصيحة للأمهات أن ليس مسؤوليتهم الكاملة فعل كل شيء، فهناك أيام جيدة وسيئة فالحياة ولا بد من وجود أفراد آخرين يخففون عنك ويكافحون من أجلك.
وتأتي مقابلة "كيت" بعد انتشار تقارير تفيد خططها هي وزوجها قضاء عطلة نهاية الشهر، لان طفليهم "جورج" وشارلوت" لديهما إجازة قصيرة من المدرسة من الإثنين حتى الجمعة.
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