كيت ميلتون تشعر بـ"ذنب الأمومة".. وهذه نصيحتها للأمهات!

حتى دوقة كامبريدج تعاني من ذنب الأمومة.

أجرت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" مقابلة إذاعية تحدَّثت فيها عن الأمومة، وتضَّح أنها تعاني كأي أم حول العالم.

في حديث مع مضيفة البرنامج الإذاعي"Happy Mum Happy Baby" ، جيوفانا فليتشر، اعترفت "كيت ميدلتون" أنها تشعر بالذنب عندما تقف الواجبات الملكية عثرة أمام تربيتها هي وزوجها الأمير "ويليام" لأطفالهما الثلاثة: الأمير "جورج" (6 سنوات)، الأميرة "شارلوت" (4 سنوات)، والأمير "لويس" (21 شهرًا).

وعندما سألتها "فليتشر" عما إذا كانت تعان من "ذنب الأمومة" ، أجاب ميدلتون: "نعم، بالتأكيد! أعتقد أن أي أم لا تشعر بذلك هي تكذب فعليًاً".

وتابعت: "حتى هذا الصباح في زيارة الحضانة هنا، كان جورج وشارلوت يتساءلان لما ليس بإمكاني إصالهما إلى المدرسة هذا الصباح".

وأضاف "ميدلتون" (37 عامًا) أن أي أم تعاني ما تعانيه حتى وإن كانت ربة منزل بلا وظيفة حقيقية، فعليها موازنة الحياة بشكل عام وحياة عائلتها، وأشارت أن الأم تبدأ تشكك في قراراتها وأحكامها منذ لحظة ولادتها.

وتطرَّقت الدوقة للحديث عن طفولتها، وأعربت عن امتنانها لوجود والدين كرَّسا حياتهما لأجلها ولأجل إخوتها، وقالت: كانت متعة كبيرة. أنا محظوظة للغاية لأنني أتيت من عائلة قوية للغاية، كرَّس والدي وقتهما لإخوتي، وأُقدِّر التضحية الكبيرة التي قدماها من أجلنا."

واستذكرت المواقف الطفولية التي عاشتها، وأشارت أنها عاشت طفولة بسيطة مستمتعةً بكل ما هو بسيط وعفوي كالتنزه برفقة والديها، وهذا ما تحاول فعله برفقة أطفالها لأنه يزيل كل التعقيدات والضغوطات نظرًا لتعقيدات الحياة الجديدة.

وقدَّمت "ميدلتون نصيحة للأمهات أن ليس مسؤوليتهم الكاملة فعل كل شيء، فهناك أيام جيدة وسيئة فالحياة ولا بد من وجود أفراد آخرين يخففون عنك ويكافحون من أجلك.

وتأتي مقابلة "كيت" بعد انتشار تقارير تفيد خططها هي وزوجها قضاء عطلة نهاية الشهر، لان طفليهم "جورج" وشارلوت" لديهما إجازة قصيرة من المدرسة من الإثنين حتى الجمعة.