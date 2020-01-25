كيف أثّرت استقالة دوقا ساسكس على حياة دوقا كامبريدج!.. وما هي مشاعر كيت ميدلتون حول ذلك!

عندما اعلن الأمير هاري وميغان ماركل عن خططهما بالإستقالة عن الخدمات الملكية ومغادرة العائلة المالكة كان هناك بعض الدراما المحيطة بهم، فقد دعت الملكة إليزابيث إلى عقد اجتماع خاص ثم أصدرت بياناً لدعم خطتهما.
لكن لا احد يعرف حقيقة ما يحدث وراء ابواب القصر لكن المثير للاهتمام هو البحث عن تلميحات قد تكشف كيف يتعامل الجميع مع قرار خروج الأمير هاري وميغان ماركل.
وكشفت خبيرة الجسد جودي جيمس إيماءات كيت ميدلتون في آخر حدث لها مع الأمير ويليام أنها قد تكون منزعجة خاصة بالنظر إلى مدى قربها من الأمير هاري على مر السنين.
وبالرغم من ان الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يدليا بأي تصريحات رسمية حول قرار دوقا ساسكس بالإستقالة إلا أن خبيرة الجسد تعتقد أن كيت بدا عليها علامات الحزن بشأن هذا القرار.
The Duke and Duchess of Cambridge, on behalf of Her Majesty The Queen, hosted a reception at Buckingham Palace to mark today’s UK-Africa 🇬🇧🌍 Investment Summit. At the reception The Duke spoke of his love of Africa, saying: • “The African continent holds a very special place in my heart. • It is the place my father took my brother and me shortly after our mother died. • And when deciding where best to propose to Catherine, I could think of no more fitting place than Kenya to get down on one knee.” • Today’s Summit brought together Heads of State and Government and senior representatives from African countries, key multilateral agencies and high-profile UK and African businesses to demonstrate the strength of the relationship between the UK and Africa. Earlier in the day The Duke held audiences with President @nakufoaddo 🇬🇭 of Ghana and President @PaulKagame 🇷🇼 of Rwanda at Buckingham Palace. The Duke and Duchess were joined at this evening's reception by The Princess Royal and The Earl and Countess of Wessex. The Countess was also celebrating her birthday today — Happy Birthday! Take a look at our Story 📱 to see more from behind the scenes at Buckingham Palace. Photos 📷 by Kensington Palace. #InvestinAfrica
وصرّحت جيمس: "إن حزن كيت ميدلتون شخصي بسبب خروج الأمير هاري حيث كانا دائماً قريبين من بعضهما البعض كما جعلها تضحك كثيراً في النزهات الملكية".
ومع تخلي الأمير هاري وميغان عن الواجبات الملكية فهذا الشيء وضع دوقا كامبريدج ففي موقف لا يحسدا عليه حيث أن الواجبات ستقع على عاتقهما بالكامل كما سيتحملا المزيد من المسؤولية وقد تجد كيت نفسها فقط بين المنزل والعمل.
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