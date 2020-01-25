كيف أثّرت استقالة دوقا ساسكس على حياة دوقا كامبريدج!.. وما هي مشاعر كيت ميدلتون حول ذلك!

عندما اعلن الأمير هاري وميغان ماركل عن خططهما بالإستقالة عن الخدمات الملكية ومغادرة العائلة المالكة كان هناك بعض الدراما المحيطة بهم، فقد دعت الملكة إليزابيث إلى عقد اجتماع خاص ثم أصدرت بياناً لدعم خطتهما.

لكن لا احد يعرف حقيقة ما يحدث وراء ابواب القصر لكن المثير للاهتمام هو البحث عن تلميحات قد تكشف كيف يتعامل الجميع مع قرار خروج الأمير هاري وميغان ماركل.

وكشفت خبيرة الجسد جودي جيمس إيماءات كيت ميدلتون في آخر حدث لها مع الأمير ويليام أنها قد تكون منزعجة خاصة بالنظر إلى مدى قربها من الأمير هاري على مر السنين.

وبالرغم من ان الأمير ويليام وكيت ميدلتون لم يدليا بأي تصريحات رسمية حول قرار دوقا ساسكس بالإستقالة إلا أن خبيرة الجسد تعتقد أن كيت بدا عليها علامات الحزن بشأن هذا القرار.

وصرّحت جيمس: "إن حزن كيت ميدلتون شخصي بسبب خروج الأمير هاري حيث كانا دائماً قريبين من بعضهما البعض كما جعلها تضحك كثيراً في النزهات الملكية".

ومع تخلي الأمير هاري وميغان عن الواجبات الملكية فهذا الشيء وضع دوقا كامبريدج ففي موقف لا يحسدا عليه حيث أن الواجبات ستقع على عاتقهما بالكامل كما سيتحملا المزيد من المسؤولية وقد تجد كيت نفسها فقط بين المنزل والعمل.

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