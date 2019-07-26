كيم كارداشيان بإطلالة رسمية في زيارتها إلى البيت الأبيض.. فمن تريد إنقاذه الآن؟!

توجَّهت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" إلى البيت الأبيض برفقة طفلتها الكبرى "نورث ويست" لمقابلة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس الماضي.

غادرت "كيم كارداشيان"، البالغة من العمر 38 عامًا، جناحها الفندقي في العاصمة الأمريكية واشنطن ممسكة يد ابنتها البالغة من العمر ست سنوات، واختارت للقائها الرسمي إطلالة رسمية أنيقة، فارتدت بدلة بيج مكوَّنة من بنطال عريض وبليزر أنيق نسَّقته بتيشيرت ميتاليك أبرز منحنيات جسدها.





وأكملت "كيم" إطلالتها بتسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج برونزي أبرز ملامحها بطريقة طبيعية، وانتعلت حذاء مخملي باللون البيج، وحملت حقيبة يد ذهبية صغيرة من العلامة التجارية "هيرمس".

وبالتأكيد، لم تنسَ "كيم" ابنتها "نورث"، واختارت لها فستان ماكسي أبيض مُرقَّط باللون الأسود، وسرَّحت شعرها على شكل جديلتين جانبيتين.





وتأتي زيارة "كيم" للمطالبة بحقوق مغني الراب "آيساب روكي" الذي وضع في السجون السويدية منذ الثالث من شهر يوليو، وسيبقى في الحجز حتى جلسة محاكمته في وقت لاحق من هذا الشهر، فقد انتشر مقطع فيديو وثِّق في الـ30 من شهر يونيو، يظهر فيه "روكي" والوفد المرافق له يضربان رجلين زعم أنهما كانا يتبعانهما.