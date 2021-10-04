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مراد يلدريم يتعرض للهجوم بسبب تغيير مظهره.. ويرد بطريقته الخاصة!

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 03:45
مراد يلدريم
مراد يلدريم

ظهر النجم التركي مراد يلدريم في حفل توزيع جوائز جمعية الصحفيين بإطلالة مختلفة كلياً صدمت المتابعين.

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وأثار مراد الجدل عند التقاطه صور له ولزوجته المغربية ايمان الباني حيث بدا التغيير واضحاً على ملامحه، مما دفع الجمهور للتساؤل ما اذا استخدم الفوتوشوب أم حقن التجميل.

مراد يلدريم

ونشرت الصحف التركية صور قديمة للثنائي معاً وتمت مقارنتها بالصور الجديدة فبدا التغيير الكبير على شكل وجهه ووجه زوجته ايمان الباني.

وذكرت الصحف بان مراد أجرى حقن البوتكس والفيلر في وجهه لكي يبدو أصغر سناً، بينما قال البعض الآخر أن هذا هو نتيجة استخدام تطبيق الفوتوشوب.

وردّ مراد على هذه الشائعات بنشره فيديو له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" حيث ظهر في البداية غاضب وصامت ثم ختمها بالضحك والغمز.

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