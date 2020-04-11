مشاهير فقدناهم في 2020 جراء فيروس كورونا تعرف عليهم

ع تفشي جائحه كورونا التي اصابت ما يزيد عن مليون ونصف شخص وتوفي اكثر من 97 الف شخص من ضمنهم مشاهير وضع فيروس كورونا نهايه حياتهم ومسيرتهم الفنيه والعمليه.

ونشرت عده صحف ومجلات مثل " فوكس نيوز " و " بي كوريير " اسماء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بعد ان قى الوباء الجديد على حياتهم ومنهم:

أندرو جاك:

توفي الممثل البريطاني أندرو جاك المعروف بأدواره في افلامه الشهيره مثل Lord of the Rings و Star Wars عن عمر يناهز 76 عام وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وقد توفى بمفرده في مستشفى خارج لندن ولم تكن عائلته معه بسبب تواجده في العزل الصحي باستراليا.

جو ديفي :

توفي اسطوره موسيقى الكانتري الأمريكيه جو ديفي عن عمر يناهز61 عامًا بعد يومان فقط من إصابته بوباء كورونا القاتل حيث تدهورت حالته الصحيه وتوقف جهازه التنفسي عن العمل وفارق الحياه.

كين شيمورا:

توفي الممثل الكوميدي الياباني كين شيمورا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر 70 عامًا والجدير بذكره ان كين هو اول ممثل ياباني يلقى حتفه جراء الوباء القاتل حيث تدهورت حالته وأُصيب بالإلتهاب الرئوي الحاد والحمى ومشاكل التنفس وفارق الحياه بعد 6 ايام فقط من إثبات التحاليل انه مصاب بالمرض.

مارك بلوم:

توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم عن عمر 69 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل حيث تدهورت صحته في فتره قصيره ولقى مصرعه.

مانو ديبانجو:

لقى عازف آله الساكسفون العالمي مانو ديبانجو الكاميروني الجنسيه، مصرعه في فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر86 عامًا وتوفي مانو في احد المستشفيات في باريس.

جولي بينيت:

فارقت الممثله الامريكيه جولي بينيت الحياه والشهيره بأدائها الصوتي في سلسله المسلسل التليفزيوني The Yogi Bear Show عن عمر 88 عامًا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جون برين:

توفي المغني الأمريكي جون برين عن عمر 73 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهور حالته ودخوله العنايه المركزه لمده اسبوعًا كاملًا ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ولكنه في النهايه فارق الحياه بسبب تدهور حالته الصحيه.

باتريشيا بوسورث:

توفيت الممثله الأمريكيه باتريشيا بوسورث في احد مستشفيات مدينه نيويورك عن عمر يناهز 86 عامًا بعد إصابتها بالوباء الجديد ومن ثم إصابتها بمرض الإلتهاب الرئوي الذي انهى حياتها.

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