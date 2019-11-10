نصرت غوكشيه"شيف الملح" يدفع تسوية كبيرة لموظفيه.. ما السبب؟

قدّم أربعة موظفين سابقين في Nusr-Et Steakhouse New York شكوى ضد الطاهي التركي "نصرت غوكشيه" المعروف بـ "شيف الملح" في يناير بسبب الفصل غير المشروع.

وزعم الموظفون بأن إدارة المطعم فصلتهم بعد أن بدأوا بالتساؤل حول كيفية تقسيم البقشيش على المجموعة، وأن الإدارة لم تخبرهم أبداً بالمبلغ الذي تم جمعه من البقشيش، حيث أنه من االشائع أن تقدم المطاعم مستندات توضّح كيفية توزيعه لكنه تم حجبه عن هؤلاء الموظفين.

ويبدو واضحاً بأن الطاهي الشهير وافق على التسوية مع الموظفين قبل يوم من تعيين تاريخ المحاكمة مع مجلس العلاقات العمالية الوطنية حيث دفع ما يقارب 230000 دولار للموظفين الأربعة كتسوية معهم.

وعلى الرغم من أن إدارة المطعم اعتبرت أن هذه المعلومات سريّة للغاية إلا أنه أشيع أن المطعم يجمع ما يقارب 130000 دولار في ليلة مزدحمة واحدة.

وخلال وقت سابق تعرّض المطعم أيضاً لانتقاد بسبب عدم وضع لوائح الصناعة فقال أحد الموظفين السابقين: "يجب أن يلتزم طاهي الملح بالقوانين ويتعلم احترام قوانين العمل واللوائح ببساطة لا يمكنك أن تفعل ما تريد بمجرّد انك مشهور ووضعك الاقتصادي مرتفع".

ويشار إلى أن شخصية شيف الملح لاقت اهتماماً عالمياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهر خلال مقطع فيديو طريقة خاصة بوضع الملح على اللحم فساعده ذلك على الشهرة وافتتاح عدد كبير من سلسلة المطاعم في دبي وميامي ونيويورك وبلده الأصلي في تركيا.

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