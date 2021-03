والدة بريتني سبيرز تذكّرها بقدراتها الغنائية.. فهل تعود للمسرح والغناء؟

كشفت مغنية البوب الأمريكية "بريتني سبيرز" مؤخرًا أنها كانت تستمتع بأساسيات الحياة برفقة حبيبها وأطفالها بينما كانت بعيدة عن المسرح والغناء.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا مقطع فيديو قديم لأغنية You Got It All حيث قامت برحلة في ذاكرتها المهنية.

وخلال تعليق لها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كتبت "بريتني" بأن والدتها "لين سبيرز" أرسلت لها هذا المقطع لتذكيرها بقدراتها الصوتية.

وكتبت النجمة العالمية: "أمي أرسلت لي هذا وذكّرتني أنني أستطيع الغناء، وقالت ألن تغني بعد الآن فأنت بحاجة إلى ذلك مرة أخرى"، وأضافت: "انا لم أشاهد هذا الأداء في الواقع إنه بالتأكيد منذ فترة فهي من إحدى الرحلات الأولى التي قمت بها بمفردي فقط أتذكّر WOW Singapore".

وجذب المنشور العديد من التعليقات الداعمة لرأي والدتها، حيث كتب أحد متابعيها: "نحب أن نسمعك تغني بريتني!"، وقال آخر:"نعم، يمكنكِ الغناء بالتأكيد! أنت امرأة موهوبة بشكل كبير".

فضلًا عن ذلك، قالت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية "إيل كينغ": "قومي بالغناء من أجلنا بريتني.. نحن نحبك كثيرًا".

