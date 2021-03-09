والد ميغان ماركل يكذب ابنته.. وينفي عنصرية العائلة المالكة تجاه لون بشرة حفيده!

خرج والد دوقة ساسكس السابقة توماس ماركل عن صمته بعد ظهور ابنته ميغان ماركل في مقابلة حصرية مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، ونفى عنصرية العائلة المالكة وأعرب عن أمله في أن يكون التعليق المزعوم لأحد أفراد الأسرة حول سواد بشرة نجل ميغان مجرد سؤال غبي.

أشارن ميغان ماركل في مقابلتها أن ابنها أرتشي ، البالغ من العمر عامًا واحدًا، حُرم من لقب الأمير لأن هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن "مدى سواد بشرته عند ولادته".

وصرَّح توماس لقناةITV قائلًا: "لدي احترام كبير للعائلة المالكة، ولا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية على الإطلاق. لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون، أعتقد أن لوس أنجلوس عنصرية، وكاليفورنيا عنصرية، لكنني لا أعتقد أن البريطانيين كذلك".

وتابع: "والموضوع حول لون الطفل أو إلى أي مدى سيكون لونه داكنًا. أنا أخمن وآمل أن يكون مجرد سؤال غبي من شخص ما، فكما تعلمون، يمكن أن يكون بهذه البساطة. يمكن أن يكون أحدهم يسأل سؤالاً غبيًا. بدلاً من أن يكون عنصريًا".

وأضاف توماس أن ابنته خذلته عندما كان مريضًا.