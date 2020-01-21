وفاة راوي المسلسل الكرتوني الشهير "دراغون بول" عن عمر يناهز 84 عاماً!

توفي النجم الأسطوري "برايس أرمسترونغ" عن عمر يناهز الرابعة والثمانين من عمره حيث أعلن عالم الرسوم المتحركة الحداد التام.

وكشفت وكالة أرمسترونغ بان النجم توفي جرّاء أسباب طبيعية حيث عانى من بعض الأعراض في 10 يناير حيث تم الإعلان عنها في موقع فيس بوك.

واشتهر النجم بصوت الراوي في سلسلة الرسوم المتحركة Dragon Ball الأصلية.

وفي بيان أطلقه موقع الوكالة صرّح فيه: "على الرغم من ان الكثير منكم قد لا يعرف عمل برايس لأنه تقاعد عام 2009 لكنه ممثل صوت موهوب للغاية وهو رجل لطيف ومضحك للغاية".

وبدأ أرمسترونغ مسيرته المهنية في مجال الإذاعة حيث عمل في عدة محطات إذاعية ثم انتقل بعد ذلك للقيام بأعمال صوتية في الإعلانات التجارية في أواخر التسعينيات.

وبالرغم من انه كان موهوباً إلا أنه كان دائماً خجولاً من الكاميرا ويسمح بالتقاط صورته من الخلف أو الجانب عندما يكون على الميكروفون.

وأصبح برايس معروفاً في مجتمع الرسوم المتحركة لأنه روى مسلسل دراغون بول التلفزيوني الأصلي الذي استمر ما بين عامي 1986 إلى 1989.

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