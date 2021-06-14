وفاة نجم "سوبر مان" نيد بيتي عن عمر يناهز 83 عاماً!

توفي النجم "نيد بيتي" أحد أشهر الممثلين في هوليوود يوم أمس الاحد عن عمر يناهز 83 عاماً.

وأعلنت مصادر قريبة من أحد أفراد عائلته هذا الخبر، حيث قيل أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو نائم، ولم يتم الإبلاغ عن أي تفاصيل أخرى، كما أكّدت أنه لا علاقة له بـ COVID-19.

واستمرت مسيرة نيد خمسة عقود على الشاشات حيث كان معروف بدوره في فيلم Superman and Network حيث أكسبه دوره ترشّح لجائزة اوسكار كأفضل ممثل مساعد في عام 1976.

وظهر نيد لأول مرة عام 1956 حيث كان عمره 19 عام على شاشة التلفاز في برنامج مسابقة ملكة خارجية تاريخية تقع في بيريا ، كنتاكي. خلال السنوات العشر الأولى من عمله المسرحي ، عمل في مسرح بارتر في أبينجدون ، فيرجينيا ، مسرح ولاية فرجينيا. بالعودة إلى كنتاكي ، عمل في منطقة لويزفيل خلال منتصف الستينيات ، في مسرح كلاركسفيل الصغير (إنديانا) والمؤسس حديثًا مسرح الممثلين في لويزفيل.

ويشار إلى أن نيد متزوج من زوجته ساندرا جونسون ولديه ثمانية أولاد وأحفاده.

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