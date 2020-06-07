وفاة والدة ليام نيسون قبل عيد ميلاده بيوم واحد.. والخبر يعلن عبر فيسبوك!

توفيت والدة النجم العالمي "ليام ميسون" يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ90 عامًا، وذلك قبيل عيد ميلاده الـ67 بيوم واحد.

أعلن خبر وفاة "كيتي" خلال قداس أقيم في كنيسة "جميع القديسين" في مدينة باليمينا بأيرلندا الشمالية، وبثَّ القداس عبر الإنترنت للسماح للمصلين بالمشاركة وفقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي والحجر.





ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، قاد كاهن الرعية المونسنيور "بادي ديلارجي" القداس حيث أعلن وفاة والدة "ليام" الحبيبة طالبًا من الجميع الدعاء لها.

ويأتي وفاة "كيتي" بعد 11 عامًا من وفاة زوجة ابنها الممثل الأيرلندي "ناتاشا ريتشاردسون" في حادثة تزلج، تاركةً له ابنين هما "دانيل" و"ميشيل".

يذكر أن "كيتي" تزوَجت من مسؤول المدرسة "بيرنارد بارني نيسون"، وأنجبا أربعة أطفال هم؛ "ليام"، "إليزابيث"، "برناديت"، و"روزالين".