تهمة الشروع بالقتل لمهاجم سلمان رشدي وحزب الله يتبرأ وايران تشمت

نفى مصدر مقرب من حزب الله اللبناني وجود اي علاقة بين الحزب وهادي مطر مهاجم سلمان رشدي في نيويورك يوم الجمعة في الوقت الذي وجه القضاء الاميركي للمهاجم تهمة الشروع في القتل

ايران تشمت بمصير سلمان رشدي

ورفض المصدر المقرب من حزب الله الذي تحدث للبوابة اعطاء تصريح واضح مؤكدا ان الحزب لا يملك اي معلومات عن المهاجم

ايران بدورها عبرت عن موقفها من خلال تغريدة لـ مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي: "لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام"

وأبدى مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، في تغريدة "تويترية" استغرابه من تزامن الهجوم على رشدي، وقرب إحياء الاتفاق النووي وإحباط واشنطن محاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، فقال بالتغريدة: "لن أبكي على كاتب ينشر كراهية لا نهاية لها وازدراء للمسلمين والإسلام. بيدق إمبراطورية يتظاهر بأنه روائي ما بعد الاستعمار. لكن، أليس من الغريب أننا مع اقترابنا من صفقة نووية محتملة، تقدم الولايات المتحدة ادعاءات بشأن ضربة على بولتون.. ثم يحدث هذا"؟ ونشر أسفل التغريدة صورا لرشدي وبولتون ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق.

كيهان تهنئ المهاجم

هنأت صحيفة “كيهان” اليومية الإيرانيّة المحافظة المتشددة السبت الرجل الذي طعن في ولاية نيويورك الكاتب البريطاني المعروف عالميا سلمان رشدي مؤلف كتاب “آيات شيطانية” الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وكتبت الصحيفة التي يعين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسها “مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي”.

وأضافت “لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين”.

اتهام هادي مطر بالشروع في القتل

الى ذلك وجه المدعي العام في مقاطعة تشوتاكوا الأمريكية، تهمة محاولة أو الشروع في القتل، لـ اللبناني الاصل هادي مطر، المشتبه به في الهجوم على الكاتب سلمان رشدي بولاية نيويورك، وتم التحقيق معه في وقت متأخر من يوم الجمعة بتهمة محاولة القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية.

ورفض المدعي العام الافراج عنه بكفالة

وقالت الشرطة يوم الجمعة إنها لم تحدد دافعًا للهجوم على رشدي، 75 عامًا، الذي تم تقديمه لإلقاء محاضرة أمام جمهور من المئات حول الحرية الفنية عندما اندفع المهاجم إلى المسرح.