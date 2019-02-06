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"أشقاء النواب" يضعون رئيس الوزراء في إحراج مع الشارع الأردني!

"أشقاء النواب" يضعون رئيس الوزراء في إحراج مع الشارع الأردني!
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