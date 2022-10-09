وفاة جندي إسرائيلي تعرض لهجوم في القدس

لقي جندي إسرائيلي حتفه متأثرا بجروحه التي أصيب بها اثر هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية .

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد عبر بيان مقتضب: "توفي جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط".

وكان وصل منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على الجنود عند خضوعه للفحص، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها، وحسب الاشتباه فقد دخلت إلى مخيم شعفاط.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت شخصا تشتبه في ضلوعه بالعملية، فيما تجري أعمال البحث عن منفذ العملية وآخرين كانوا برفقته، وادعت أن هوياتهم معروفة لديها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.