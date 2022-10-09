  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وفاة جندي إسرائيلي تعرض لهجوم في القدس

وفاة جندي إسرائيلي تعرض لهجوم في القدس

منشور 09 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 12:53
القدس المحتلة
القدس المحتلة

لقي جندي إسرائيلي حتفه متأثرا بجروحه التي أصيب بها اثر هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية .

اقرأ ايضاً3 اصابات خطيرة لجنود اسرائيليين في عملية بالقدس3 اصابات خطيرة لجنود اسرائيليين في عملية بالقدس

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد عبر بيان مقتضب: "توفي جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط".

وكان وصل منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على الجنود عند خضوعه للفحص، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها، وحسب الاشتباه فقد دخلت إلى مخيم شعفاط.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت شخصا تشتبه في ضلوعه بالعملية، فيما تجري أعمال البحث عن منفذ العملية وآخرين كانوا برفقته، وادعت أن هوياتهم معروفة لديها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.

 

 

كلمات دالة:هجوم القدسعملية القدس

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...