شاهد: سيارات فاخرة في افتتاح P Zero World في دبي

متجر P Zero World

شهدت دبي في نهاية الأسبوع الفائت افتتاح متجر P Zero World مع عرض عدد كبير من السيارات الفاخرة.

ويعد هذا البوتيك الفخم في شارع حصة واحدًا من أربعة فروع في العالم لشركة الإطارات العالمية، بعد لوس أنجلوس، ميونيخ، ومؤخراً مونتي كارلو.

ومن بين السيارات الفاخرة المعروضة، هناك نسخة محدودة من Pagani Zonda F Roadster، وهي سيارة Fenyr SuperSport من قبل شركة W Motors في دبي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من سيارات Ferraris و McLarens و Porsches، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

تأخذ متاجر P Zero World اسمها من ماركة P Zero للإطارات التي تنتجها Pirelli for Formula One والسيارات عالية الأداء.

اقرأ أيضًا:

شاهد: اكسبلورر 2020 الجديدة كلياً من فورد (فيديو)

تعرف على Bell Nexus.. أفضل وسيلة نقل جديدة

صور: وصول نسخة خاصة من سيارة BMW M760Li xDrive في أبوظبي