الأميرة ميريام تخطف الأنظار في حفل مهرجان عمان السينمائي

حضر الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني، وزوجته الأميرة ريم علي حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي الدولي بنسخته الثالثة في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار "أول حب" رفقة الأميرة ميريام .

ويأتي حضور الأمير علي حفل الافتتاح باعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ تأسيسها عام 2003، فيما تتبوأ زوجته الأميرة ريم منصب رئيس مهرجان عمّان السينمائي الدولي "AIFF" منذ عام 2017.

كما حضر حفل الافتتاح العديد من الأمراء ومنهم الأمير مرعد بن رعد وزوجته والأميرة دينا مرعد، والأميرة البلغارية ميريام التي لفتت الأنظار بحضورها الأنيق والراقي.

وحظي حضور الأميرة البلغارية ميريام في المهرجان على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الذين سألوا عن مزيد من المعلومات والتفاصيل عنها وحول حياتها الشخصية.

الأميرة ميريام

اسمها الكامل: ميريام أنغريا إي لوبيز.

ميريام أنغريا إي لوبيز. دوقة ساكسونيا وعضو العائلة المالكة في بلغاريا.

ولدت الأميرة ميريام 2 سبتمبر 1963.

والدها هو برناردو أنجريا إي غويبورو ووالدتها ماريا ديل كارمن لوبيز إي أولياغا.

تزوجت من أمير تورنوفو كاردام الابن الأكبر لبلغاريا سيميون الثاني.

بعد وفاة زوجها في عام 2015 ، أصبح ابنها الأكبر الأمير بوريس الوريث الواضح للعرش البلغاري.

مسار مهني مسار وظيفي

حصلت الأميرة ميريام على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن، من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

درست لاحقًا علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات، وصب الشمع، وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات بجامعة أوفييدو.

في عام 1991 أطلقت مجموعتها الأولى من المجوهرات وأسست جمعية مثمنين المجوهرات الإسبانية ، كرئيسة للجمعية.

في عام 2000 انضمت إلى Carrera y Carrera كمديرة للعلامة التجارية للمجوهرات الفاخرة. أطلقت مجموعة Garden of Roses في نيويورك في يوليو 2002.

في عام 2014 أطلقت خط المجوهرات الخاص بها MdeU والتي تضم خواتم وأساور وأقراط أنيقة.

بدعم من أفراد العائلة المالكة الأردنية، افتتحت معرضًا للمجوهرات وقطع MdeU في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

في فبراير 2017 ، قدمت الأميرة ميريام مجموعاتها لتصميم المجوهرات في بلغاريا لأول مرة، مع معرض لمدة ثلاثة أيام بعنوان Miriam de Ungria: Exquisite Touch at the Radisson Blu Hotel.

الحياة الشخصية

في 11 يوليو 1996، تزوجت من كاردام أمير تورنوفو، الابن الأكبر لسمعان الثاني ملك بلغاريا، في حفل أرثوذكسي شرقي في سانت أندري وسانت ديميتار.

بعد زواجهما، أصبحت أميرة تورنوفو.

ولهما ولدان، الأمير بوريس والأمير بلتران.

في 15 أغسطس 2008، تعرضت ميريام وزوجها لحادث سير خطير في المولار. نُقلت ميريام إلى مستشفى جامعة لاباز الجامعية لتلقي العلاج من إصاباتها فيما أصيب زوجها بإصابة خطيرة في الدماغ حتى توفي في عام 2015.

تعيش الأميرة ميريام حاليًا في ساوث كنسينغتون بالعاصمة البريطانية لندن.

مهرجان عمان السينمائي

أعلن المنظمون خلال مؤتمر صحفي أن النسخة الثالثة من مهرجان عمان السينمائي الدولي تحت عنوان "أول فيلم حب أول" ستقام في الفترة ما بين 20 و 27 يوليو.

وسيعرض المهرجان 52 فيلما من 29 دولة منتجة، صدرت جميعها في عامي 2021 و 2022.

ويسلط المهرجان الضوء على الأعمال السينمائية الأولى على الصعيدين العالمي والإقليمي وهم؛ لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية المخرجة والكاتبة نادين خان والصحافي والناقد السينمائي لوتشيانو باريسونه، والروائية والكاتبة المسرحية الأردنية سميحة خريس.

ويستضيف المهرجان في نسخته هذا العام أكثر من 200 ضيف من الخارج في إطار فعالياته ومن بينهم؛ المخرج يسري نصر الله والممثل ظافر العابدين والنجمة الأردنية صبا مبارك والفنان والكاتب المسرحي والمخرج اللبناني جورج خباز والممثلة اللبنانية كارمن لبّس، والممثل أشرف برهوم، والفنانة فرح بسيسو، والفنانة الأردنية الواعدة ركين سعد.

فيما تتألف لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية من منتجة الأفلام إيرين شالان، وفيل جندلي، وأصيل منصور، فيما تضم لجنة تحكيم الفيلم العربي القصير من ممثلة المسرح والسينما اللبنانية المخضرمة كارمن لبّس، والمخرج أمير فخر الدين،وكاتبة السيناريو نادية عليوات.