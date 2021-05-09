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أسماك القرش يتم قطع زعانفها و إعادتها للبحر على قيد الحياة...فيديو مُرعب!

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 11:38
أسماك القرش
أسماك القرش

فيديو مُرعب تم تداوله منذ ساعات أظهر أسماك القرش في قاع البحر مرميةً بطريقة وحشية ومن دون زعانفها لتصارع من أجل حياتها.

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 يحصد الصيادون زعانف أسماك القرش من أجل طبق "شوربة" باهظ الثمن يُقدم في المطاعم الفاخرة، قبل أن يعيدوها مجدداً وهي على قيد الحياة إلى البحر فتموت متأثرة بجروحها أو جوعًا في القاع بسبب عدم قدرتها على الصيد والحركة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الفيديو المتداول أثار غضب رواد السوشال ميديا الذين أبدوا صدمتهم مما يفعله الصيادين بعدة تغريدات كان منها "وما تبون الله يعاقبنا في الوباء اذا لم يعقابنا لن تكون هناك عداله"...

وغرد آخر "عندما قال الإنسان أخطر مخلوق على الأرض وصلت القسوة لهذه الحد ، طيب خذوها كلها ولا تعذبوها "..

وتابع أحدهم "اذا بلغ الشجع والشبع والبطرة والغرور في الانسان تؤدي به لمثل هذا السلوك. شفنا الكثير من حالات قتل الحيوان لأجل جزء منه فقط. بل احيانا يصلخ جلد الحيوان وهو حي فقط لتصنع منه حقيبة يد او جاكيت"...

وجاء في تغريدة أخرى "طيب ليه الافترا ده؟ طالما صادوها ياكلوها كلها ويخلصوا ويرحموها من العذاب... مش يقطعوا زعانفها ويرموها...ما زال الإنسان يحتكر المركز الأول للكائنات الأكثر وحشية والأعم شرا والأشد خطرا على الحياة على هذا الكوكب"...

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بالحديث عن الدراسات، فإن ما يقرب من 100 مليون سمكة قرش تواجه الموت كل عام بسبب الصيد، ويعتبر هذا الرقم خطيراً خاصةً أن أسماك القرش تتكاثر في مراحل عُمرية متأخرة، وتظهر الدراسات الحديثة انخفاضا حادا في عدد التجمعات السكانية لأن زعانفها تحظى بتقدير كبير كمكون رئيسي لحساء زعانف سمك القرش.

أسماك القرش

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