الشابة الفلسطينية مريم العفيفي واجهت الإعتداء بإبتسامة...وفيديو مُرعب للحظة الهجوم عليها!

بـ إبتسامة…..واجهت الفتاة الفلسطينية مريم العفيفي الإحتلال الظالم والعنف الذي تعرضت له من قبل القوات المُحتلة التي أجرت هجوم واسع ما بين القدس الشريف وحي الشيخ جراح.

الفتاة المُعتقلة تبين أنها لاعبة كونترباص في فرقة بنات القدس واوركسترا فلسطين للشباب، وتم تداول فيديو اعتقالها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات كان منها:

"الله يكسر اديهم يارب، مش متخيلة كل هل قوة عند حد يتحمل كل هاد ويضل واقف ويضحك، الله ينصرها وينصر كل فلسطيني ويحميهم امين يارب"

وتابع آخر "مريم_العفيفي شو هل صلابة وهل قوّة ضحكة بالف كلمة وكلمة، هيدي المقاومة الحقيقية"..

وجاء في تغريدة أحدهم "لا مبرر للاعتداء الإسرائيلي على الشابة الفلسطينية مريم العفيفي بهذا الشكل المهين للكرامة الإنسانية والحق في الاعتصام السلمي في #حي_الشيخ_الجراح..الله يفك اسرها ويحفظها ويحميها منهم عسى ايدهم القطع"...

لا مبرر للاعتداء الإسرائيلي على الشابة الفلسطينية مريم العفيفي بهذا الشكل المهين للكرامة الإنسانية والحق في الاعتصام السلمي في #حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/DK2jOOHmjw — HuMedia (@Humedia1) May 9, 2021

يذكر أن هجوم المُحتل كان قد بدأ منذ أيام على الشعب الفلسطيني بعد أن هَجروا وقَمعوا الشعب من حي الشيخ الجراح تحت حجة أن ملكيتها تعود للمحتل بوثائق غير معلوم صحتها خاصةً أنه تم إرسال الوثائق الحقيقية من المملكة الأردنية الهاشمية والتي أكدت مُلكية هذه المنطقة للشعب الفلسطيني.

ولم يتوقف هجوم المُحتل على فئة عُمرية معينة أو حتى على الرجال فقط بل تم الإعتداء على السيدات الفلسطينيات والأطفال إلا أن ذلك لم يمنع الشعب الحُر من الانتفاض نحو المسجد الأقصى لأداء صلاة التروايح بعدد وصل لـ 90 ألف شخص.

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