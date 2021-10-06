إسراء السعيد اختطفها شقيقها وقدمها لصديقه بغاية إغتصابها.. فيديو مُرعب!

الطمع والجشع قد توصل الإنسان إلى التخلي عن شرفه وإنسانيته وضميره للوصول إلى مبتغاه من دون النظر خلفه.

إسراء سعيد كانت ستقع ضحية حادثة مأساوية شهدتها دولة مصر بعد أن أقدم شقيقها على خطفها وربطها بالحبال بغاية تقديمها لصديقه المقرب من أجل اغتصابها وتصويرها ومن ثم ابتزازها حتى تتنازل عن حقها في الميراث الشرعي الذي حصلت عليه من أحد والديها.

إسراء سعيد هي أستاذة جامعية كان القدر بجانبها أثناء عملية الإختطاف من طرف شقيقها، إذ أن الفتاة رفضت أن تكون لقمة سهلة لطمع ودناءة شقيقها وحاولت خلال عملية الخطف القفز من السيارة أثناء تواجدهم في منطقة شبه خالية.

الله يىْتقم منهم بالدنيا اشد الاىْتقام قبل الاخره وش فيهم الناس يىْجنون عشان الفلوس



pic.twitter.com/HqINE0MZCa — اسماء |كود ستايليAAA20 (@Asmaa_otb) October 5, 2021

شجاعة وقوة إسراء سعيد مكنتها من إثارة ضجة كبيرة أثناء عملية الخطف وعلى الرغم من أن شقيقها بدء بإنتزاع ملابسها بهدف تصويرها ضمن محاولات لإلزامها الصمت عن طريق الجلوس على رأسها ومحاولة إغلاق فمها.

المتواجدين في المنطقة تمكنوا من اللحاق بالسيارة وإنقاذ إسراء سعيد من يدين شقيقها الذي باع إنسانيته وشرفه من أجل الأموال.

الجهات الأمنية بدورها تحركت بعد تداول الفيديو وتقديم شكوى رسمية، والملفت كان أن شقيق الفتاة والذي تم إعتقاله برفقة صديقه أصر على أن شقيقته ذات سمعة سيئة وحاول توريطها في قضية لا أخلاقية.

الفيديو المتداول أثار حالة هلع كبيرة بين رواد السوشال ميديا والذين بدورهم شاركوا عدة تغريدات كان منها:

"يالله شعر جسمي كش يوم قالت انا مو قادرة انطق كلمة اخ! بعدين قضايا الميراث الظلم فيها كبير للنساء

لمتى الناس تبي تاكل حق غيرها! انتي متزوجه مالك حق بالميراث ليش فلوس ابونا تروح لعيالك الي مو من صلبنا! ليش فلوسنا تروح لواحد غريب الحرمة مالها حق بالميراث عادات وتقاليد كلها تسلط وظلم"

وجاء في تغريدة أخرى "اوووف كيف فار دمي من هذا الدنائة والحقارة ..النفس السوية ما ترضاها لينات الناس فكيف بالاخت وهي العرض الذي تقدم من اجله الجماجم والدماء ..الا لعنة الله على كل دنيء ديوث"

وتابع أحدهم "وربي ما ابي اكمل المقطع وانكد على نفسي الله يحرقة انا ودي ادخل روس الناس اللي يسوون كذا اشوف فيه جزمة ولا عقل وربي مو طبيعي انقهرت عليها الله يلعن ام الفلوس اللي تخليه يسوي كذا واخته بعد قهرني".

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