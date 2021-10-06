دانة المساعيد هربت من تهديدات القتل إلى القفص الذهبي.. الصُور الأولى برفقة زوجها!

الممثلة الأردنية دانة المساعيد تصدرت حديث الجمهور منذ ساعات بعد إعلان خبر عقد قرانها من شاب يدعى ناصر المهيري.

خبر عقد قران دانة المساعيد كانت قد شاركته والدتها بصُورة وتعليق جاء فيه "تم بحمد الله وتوفيقه عقد قران ابنتي دانة اللهم يا سامع الدعاء وفقها وزوجها لكل خير واجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدارين الف مبروك حبيبة ابوها جاسم وامها سحر".

الجمهور بدوره غير عبارات التهنئة أطلقوا عدة تعليقات من بعد المشكلة الأخيرة التي تعرضت لها دانة المساعيد ضمن تهديدات بالقتل من أهل والدها، وجاء في التعليقات تحديداً

"وبكذا صارت بذمه رجال يعني اعمامها ما يقدرون يقربون لها ذكيه".. وتابع آخر "عشان تفتك من ابوها وعمامها احسن ماسوت"..وجاء في تعليق أحدهم "اتمنى انها تزوجته عشان تحبه مو عشان تنحاش من نار اهلها".

دانة المساعيد وتهديدات القتل!

دانة كانت قد شاركت تغريدة منذ فترة قريبة تستغيث فيها من أصحاب السلطة والقانون بعد تلقيها تهديدات بالقتل من عائلة والدها المتوفي، وجاء في تغريدة دانة تحديداً "أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية"

وتابعت في تغريدة ثانية "التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والاحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات، فالسابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور أتمنى منكم توصولن صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم"

للمزيد من قسم إختيار محرر:

من دون سبب واضح .. امرأة تدفع أخرى باتجاه قطار قادم بمترو نيويورك

ظهور نادر للأميرة منى الصلح والدة الملياردير الوليد بن طلال

وفاة اللواء بداح الفغم.. تعرف على مرافق الملك عبدالله ووالد عبدالعزيز الفغم