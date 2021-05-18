الدمية الناجية.. رسالة أمل من غزة إلى العالم أجمع

تعج القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بصور ومشاهد مؤلمة توثق ما يحدث من جرائم ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار الأيام التسعة الماضية.

وفي اللحظة التي تدمر فيها طائرات الاحتلال مباني تجارية وشققًا سكنية على رؤوس ساكنيها العزل، تنتشر مقاطع فيديو توثق الدمار الذي حل بها وجثث الضحايا وسيارات الإسعاف التي تحاول إنقاذهم.

وفي زحمة الصور المأساوية، هناك صور ومشاهد يثبت من خلالها أهالي القطاع صمودهم وعزتهم أمام العدوان الإسرائيلي المتوحش.

ومن بين هذه المشاهد، صورة لشاب يحمل "دبًا أحمر" كان قد أخرجه من بين الحطام والركام وكأنه يوجه رسالة للعالم أجمع بأن غزة ستبقى صامدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت فجر اليوم سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وواصلت المقاومة إطلاق الصواريخ على مناطق متعددة في إسرائيل، في حين اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتراجع عن "احتفالية بالنصر" كان يعتزم إقامتها.

وقد استهدفت هذه الغارات منازل مدنية ومقرات أمنية وحكومية في القطاع، كما ركزت الغارات الجديدة على تدمير عدد من الشوارع والمفترقات الرئيسية، مما أدى لتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية في مدينة غزة.

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