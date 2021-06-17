الكابتن عمار البوريني وحادث مأساوي ينهي حياة عائلته..والإسعاف يتدخل لإخراج الجنين من بطن زوجته المتوفاة!

فُجع رواد السوشال ميديا في المملكة الأردنية الهاشمية بخبر وفاة الكابتن عمار البوريني وعائلته بعد تعرضهم لحادث سير على طريق النقب المؤدية لمنطقة العقبة.

المعلومات الأولية أشارت إلى وفاة الكابتن وزوجته مباشرةً وقبل الوصول للمستشفى، أما طفلتهما فقد كانت بحالة خطرة وتمكنت من الوصول للمستشفى وهي تحت العلاج بينما حاول الإسعاف إنقاذ الجنين ذو الـ 7 أشهر والذي كان في بطن والدته وتم وضعه في الخداج لساعات قليلة قبل أن ينتهي الأمر بوفاته أيضاً.

رواد السوشال ميديا بدورهم وجهوا التعازي لعائلتهم بتغريدات كان منها:

"لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقل الى رحمة الله صديقي الكابتن الخلوق عمار البوريني و زوجته سماح عقرباوي .. كما اصيبت إبنتهما الوحيده (إيلينا) بجروح خطيرة ،و تم إجراء عملية قيصرية لزوجته المتوفاه و ادخال الجنين الى الخداج .. رحمة الله عليكم وربنا يعوض شبابكم الجنة ويصبر اهلكم"

لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقل الى رحمة الله صديقي الكابتن الخلوق عمار البوريني و زوجته سماح عقرباوي .. كما اصيبت إبنتهما الوحيده (إيلينا) بجروح خطيرة ،و تم إجراء عملية قيصرية لزوجته المتوفاه و ادخال الجنين الى الخداج .. رحمة الله عليكم وربنا يعوض شبابكم الجنة ويصبر اهلكم.. 💔 pic.twitter.com/ekiJq9Hgwr — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) June 17, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "يا رب انك تجيرنا من موت الغفله يارب الله يرحم الكوتش عمار البوريني ومرتو ويجعل مثواهم الجنه ويكون معين لبنتهم"

وتابع أخر "لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلب أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون #عمار_البوريني"..أيضاً شارك بعض رواد السوشال ميديا الفيديو الأخير للراحل والذي أظهره وهو يوجه نصيحة للشباب بالتمسك بأهدافهم حتى يحققوا الراحة لأطفالهم .

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