بالفيديو: الملك عبدالله يصطحب الأمير محمد بن سلمان بسيارته الخاصة في عمان

ما تزال الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن واستقبال الملك عبدالله الثاني له يوم الثلاثاء، 21 يونيو 2022، تسيطر على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والسعودية.

وانشغل مراقبو الزيارة الاستثنائية للأمير محمد بن سلمان إلى الأردن بمتابعة وتحليل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالضيف السعودي منذ اللحظة الأولى التي حطت بها عجلات طائرته أرض مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان حيث كان الملك عبدالله في استقباله.

ولاحظ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال البث المباشر أن العاهل الأردني عبدالله قام باصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سيارته الخاصة.

وقاد الملك عبدالله الثاني سيارته الخاصة من طراز مرسيدس نحو قصر الحسينية، وإلى جواره الأمير محمد بن سلمان، فيما جلس الأمير الحسين بن عبدالله في المقعد الخلفي.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللفتة التي اعتبروها انعكاسًا للعلاقات الأخوية والودية التي تربط الزعيمين بشكل خاص، والبلدين الشقيقين بشكل عام.

كما تداول النشطاء مقطع فيديو آخر ظهر فيه الأمير محمد بن سلمان وهي ينتظر ركوب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في المقعد الأمامي للسيارة من أجل أن يجلس بجانبه وهو ما اعتبره النشطاء يعكس ذكاءه وسرعة بديهته.

وأظهر المقطع مرافق ولي العهد السعودي وهو يفتح باب السيارة الخلفي لكن الأمير محمد بن سلمان كان يراقب العاهل الأردني ليعرف إن كان سيقود السيارة بنفسه، وهو ما كان بالفعل.

الملك عبدالله يصطحب ولي العهد في سيارته الخاصة

سبق أن قاد الملك عبدالله الثاني سيارته الخاصة، وبرفقته الأمير محمد بن سلمان، وذلك أثناء زيارته الأردن عام 2015، وكان يشغل وقتها منصب ولي ولي العهد.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمَّان في إطار جولة إقليمية تشمل كل من مصر وتركيا.

الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن

وجرت للأمير محمد بن سلمان العهد لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي مراسم استقبال رسمية؛ وفي مقدمتهم الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله وعدد من الأمراء الهاشميين، إذ عزفت الموسيقى السلامَين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية للضيف.

كما رافقت طائرة ولي العهد لدى دخولها أجواء الأردن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ترحيبًا بالضيف السعودي.