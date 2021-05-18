تحديًا لخوارزميات فيسبوك.. نشطاء يكتبون "بدون نقاط" بعد وقف منشورات القضية الفلسطينية؟

قرر مستخدمو ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرد على سياسة منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" بحجب وتقييد المنشورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة بطريقة ذكية ولا تخطر على البال.

ودفعت سياسة منصات التواصل الاجتماعي الأخيرة الكثيرين للتفكير في طرق بديلة، من بينها الكتابة دون وضع نقاط على الكلمات، للهروب من ملاحقة إدارة مواقع التواصل لهم وحظر نشاطهم بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

وبهذه الطريقة يعود رواد منصات التواصل الاجتماعي الى اللغة العربية القديمة حيث كانت تكتب بدون حروف قبل أن يضع نصر بن عاصم الليثي النقاط على الحروف في اللغة العربية بأمر من الحجاج بن يوسف.

وأفادت شكاوى نشطاء "فيس بوك" و"إنستغرام" تلقي البعض رسائل تفيد بحظرهم لمدة شهر من كتابة المنشورات والتعليق على منشورات الآخرين وبث فيديوهات من خلال الموقع، نظرًا لوجود إحدى المنشورات المخالفة أعراف ومواثيق الموقع؛ ليتجه المستخدمون إلى إعادة تقييم التطبيق ومراجعته.

وفوجئ عدد كبير من المستخدمين بعدم تمكنهم من نشر صور المسجد الأقصى، أو كتابة اسمه بعد محاولة لأكثر من مرة على تطبيق "إنستغرام"، رابطين الأمر برقابة شركات "فيس بوك" على المحتوى الخاص بالأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كيف تكتب بدون نقط لدعم فلسطين هربًا من حظر الفيسبوك؟

يمكن أن تدعم فلسطين عن طريق تداول هاشتاج بدون نقط، مثل "الٯصىه الڡلسطىٮىه صد المحٮل.. حڡط الله ڡلسطىں واهلها"، "حى السىح حراح"، "لعٮٮا العرٮىه ادکى مں اى حواررمىاٮ على الڡىسٮوک"، وهكذا، حيث يمكنك استبدال الحروف التي بها نقط بالياء اللينة "ى"، وبالنسبة لحرف الخاء يستبدل بالحاء وكذلك الغين بالعين، والشين بالسين، أما القاف والفاء فتكتب كما هي.

ويوجد موقع إلكتروني يقوم بتحويل الكلام مباشرة من اللغة العربية إلى اللغة العجمية أو ما يسمى بالرسم العربي القديم، ويمكن الدخول عليه واستخدامه عن طريق الضغط على الرابط التالي:

https://arabic-services.ml/old-arabic/

وضع النقاط على حروف الأبجدية العربية

تذهب الروايات إلى أن اللحن في قراءة القرآن الكريم انتشر بانتشار الإسلام ودخول الأعاجم في الدين الجديد، فقام زياد بن أبيه بطلب حل هذه المشكلة من أبي الأسود الدؤلي، فقام الأخير بنقط المصحف "إضافة الضمة والكسرة والفتحة والتنوين" إلى أواخر الكلمات، ثم قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بإعجام الكلمات" وأول من وضع النقط على الحروف هو نصر بن عاصم وليس أبو الأسود الدؤلي، ثم تابع الخليل بن أحمد الفراهيدي بوضع الشكل النهائي لتشكيل المصحف.

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