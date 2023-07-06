شاب أردني يكتب المصحف كاملًا بخط اليد

البوابة - استطاع شاب أردني عشريني أن ينهي كتابة المصحف الشريف بخط يده كاملًا خلال 10 أشهر دون كلل أو ملل، ليسجل اسمه ضمن التجارب الفريدة والمليئة بالإبداع.

وروى الشاب الأردني عمر محمد النابلسي لوسائل إعلام محلية تفاصيل مشروعه لكتابة القرآن الكريم كاملًا بخط اليد مستخدمًا الخط العثماني.

عمر محمد النابلسي

وقال النابلسي بأن نسخ القرآن الكريم بخط اليد استغرق منه 10 أشهر، وبعدل نصف ساعة إلى 45 دقيقة يوميًا، مع ضبط الحركات والتشكيل.

وأعرب النابلسي، طالب يدرس الهندسة الصناعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، عن أمله في أن يكون خُلقه القرآن، وليس مشروع عبارة عن حبر على ورق.

وذكر النابلسي بأن حلم كتابة القرآن الكريم راوده منذ الصغر، خاصة وأنه يحفظ 7 أجزاء منه ويسعى لأن يحفظه كاملًا.

واختتم حديثه بأنه لا ينوي طباعته أو نشره، ولكن سيكون مصحفه الشخصي لقراءته وتلاوته يوميًا.

من جهته، احتفت حسابات ومغردون عبر منصة التدوين "تويتر" بنجاح الشاب الأردني النابلسي في إنهاء كتابة المصحف الشريف كاملًا بخط يده، داعين الله له بالأجر والتوفيق والسداد.

كما شارك مغردون عبر "تويتر" مقاطع فيديو لنسخة المصحف الشريف بخط يد النابلسي، وسط إشادة ببراعته في الكتابة وفوزه بالثواب والأجر الجزيل على جهده.