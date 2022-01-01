شاهد .. صاعقة رعدية تضرب قمة برج خليفة في دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة مقطع فيديو للحظة النادرة التي تظهر صاعقة برق وهي تضرب قمة برج خليفة في دبي، أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم.

ونجحت كاميرات المصورين من توثيق اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة برج خليفة بدبي لصاعقة رعدية اليوم مع تزايد هطول الأمطار على الإمارة.

فجر اليوم 🔴

صاعقة في دبي تضرب برج خليفة

الامارات ……🙃👇🙃 pic.twitter.com/j2lCUgcJLn — Abumysara Elsharif (@AbumysaraElsha3) January 1, 2022

وتشهد الإمارات العربية المتحدة منذ ساعات الصباح أول أيام عام 2022 تساقطًا كثيفًا للأمطار رافقها عاصفة رعدية في أجواء شتوية غير اعتيادية.

وتتأثر منطقة الخليج العربي بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي خلال اليومين الماضيين حيث شهدت بعض المناطق هطولًا كثيفًا للأمطار وارتفاع في منسوب المياه في بعض الطرق نتيجة لغزارة الأمطار.

ودعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق، وتوقع استمرار هطول الأمطار.

برج خليفة

بُرج خليفة (المعروف باسم برج دبي قبل افتتاحه في عام 2010 ) ناطحة سحاب في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يبلغ ارتفاعه الإجمالي 829.8 مترًا (2،722 قدمًا، ما يزيد قليلاً عن نصف ميل) وإرتفاعه بدون الهوائي 828 مترًا.

يُعَدُّ بُرج خليفة أعلى بناء شيّده الإنسان وأطول برج في العالم بعد أن تجاوز برج تايبيه 101 في تايوان في عام 2009.