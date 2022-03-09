فتاة تقتل والدتها طعنًا في الكويت

نشرت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة قتل مروعة وقعت في منطقة الدوحة بالكويت لفتاة قتلت والدتها طعنًا ونحرًا بعد نشوب خلاف محتدم بينهما.

وكشفت وسائل الإعلام أن فتاة من البدون أقدمت على قتل والدتها طعنًا بآلة حادة ثم قامت بنحرها وفصل رأسها عن جسدها.

وأضافت بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الفتاة في منزل ذويها والتحفظ على أداة الجريمة فيما تعمل النيابة العامة والطب الشرعي على معاينة مسرح الجريمة.

وفي الوقت الذي لم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية الكويتية بشأن الجريمة، تواردت أنباء بأن الجريمة نفذت بواسطة ابنتي الضحية.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوع على جريمة العارضية والتي راح ضحيتها عائلة كويتية كاملة مؤلفة من أب وزوجته وابنته على يد وافد هندي.

وقبضت الشرطة على متهم يحمل الجنسية الهندية، قبل اعترافه بارتكاب الجريمة، كاشفا عن أداة الجريمة، كما أثبتت الأدلة الجنائية مطابقة بصمات القاتل في مسرح الجريمة، والحمض النووي.



واعترف المتهم بسرقة 300 دينار وبعض المجوهرات من غرفة في المنزل دون بعثرة أغراضها منعا لانكشاف أمره.