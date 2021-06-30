فيديو صادم من مصر….تحرش بفتاة قاصر واغتصب طفولتها داخل مكتبه الخاص!

صُدم الشعب المصري بفيديو تحرش لا إنساني من قبل رجل بالغ بطفلة قاصر داخل مكتبه الخاص حيث يعمل بشركة خاصة.

الفيدية أظهر الشاب وهو يجلس وراء مكتبه إلى جانب طفلة قاصر غير معلوم إذا ما كانت تربطها به صلة قرابة، وفي لحظة غادرة بادر الشاب إلى تقبيل الفتاة من فمها بالإجبار عن طريق تكبيل يديها ومنعها من المقاومة على الرغم من محاولاتها التي كانت ضعيفة أمام شهوته الجنسية.

امسك متحرش بيجبر الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.



وهذا الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفًا في شركة خاصة. pic.twitter.com/hThe9Ge95Y — amr hamdon 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@amrhamdon) June 30, 2021

الفيديو الصادم تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تغريدات طالبت بالمحاسبة القانونية والتي جاء فيها تحديداً "امسك متحرش بيجبر الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها. وهذا الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفًا في شركة خاصة"....

يانهار أبوك اسود ياابن الوسخة

هي الرجالة جرالها ايه يلعن ميتين اللي جابكوا

في ايه ياولاد الوسخة بجد!!!@moiegy https://t.co/FLTqkaJbeY — مـلـيـكــة حـبـيـبـة أحـدهُــم (@cherophobia221) June 30, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "يانهار أبوك اسود ياابن الوسخة هي الرجالة جرالها ايه يلعن ميتين اللي جابكوا في ايه ياولاد الوسخة بجد"...

وتابع أحدهم "ابن الجزمه الحيوان هما الاوساخ دول عايشين ازاى وسطنا كدا ايه كميه القرف دا لازم الحيوان دا يتمسك ويتعدم بطلوا قرف بقا ايه المرض دا"

وجاء في تغريدة أخرى "شفتوا حقيقة الرجال ماهو موضوع لبس او اغراء او قل حريم. هذي طفاسه ودناعه وشهوه بدون ضبط"

وبحسب الأخبار المتداولة أن المتهم يعمل في جهة مرموقة، وأن لديه شركة خاصة بمنطقة بشتيل بأوسيم في محافظة الجيزة، وأن واقعة التحرش حدثت داخل مكتبه الخاص، ولكن كاميرات المراقبة التقطت لحظة التحرش.

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