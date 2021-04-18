مديرها تحرش بها برسائل نصية لتضربه بممسحة على وجهه… مقطع فيديو يغزو العالم

أقدمت موظفة حكومية في شمال شرق الصين على ضرب مديرها في العمل بممسحة على وجهه عدة بعد أن ضايقها برسائل نصية عدة مرات.

وتم توثيق اللحظة التي دخلت فيه الموظفة غاضبة على مكتب مديرها حاملة بيدها عصا مرفقة بممسحة ثم انهالت عليه بالضرب عدة مرات على وجهه مثيرة الجدل حول استمرار المضايقات في مكان العمل وتحويلها إلى ضجة كبيرة على الإنترنت.

وفي مقطع الفيديو الذي تصل مدته الى 14 دقيقة، يمكن رؤية المرأة، التي تم التعرف عليها لاحقًا باسمها الأخير "تشو" وهي تلقي بالكتب على وجه رئيسها، المعروف باسم وانغ، وتغمره بالماء، بالإضافة إلى ضربه بالممسحة، في حين شوهد وهو يخفي وجهه خلف أصابعه ويحاول الاعتذار ويقول إنه كان يمزح عندما أرسل الرسائل.

ولم يتم تحديد تاريخ وقوع الحادث، لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن المرأة قدمت بلاغًا للشرطة الأسبوع الماضي تتهم رئيسها بالتحرش، وبدأ الفيديو ينتشر على نطاق واسع على الإنترنت هذا الأسبوع.

وتمت مشاهدته ملايين المرات، حيث استمتع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما اعتبروه عرضًا غير مألوف للمقاومة ضد شخصية ذات سلطة في بلد يتمتع بحماية محدودة في مكان العمل من التحرش الجنسي.

ووقف العديد من المستخدمين إلى جانب المرأة، وأشادوا بها لتقلب ميزان القوى ووصفوها بأنها مدافعة عن العدالة ومحاربة فنون الدفاع عن النفس.

وقالت "لو بين"، وهي ناشطة نسوية صينية بارزة، إن العديد من الناس ينظرون إلى الفيديو باعتباره منفذًا للغضب المكبوت بسبب الغياب العام للمساءلة عن المتحرشين وإتاحة سبل الانتصاف من المحاكم أو الشرطة، حيث يشعر العديد من ضحايا التحرش بالعجز عن الإبلاغ عنها ويخشون من عدم تصديقهم أو الانتقام منهم إذا فعلوا ذلك.

وقالت السيدة لو في مقابلة يوم الثلاثاء: "في معظم الأوقات، تُجبر النساء على التزام الصمت لأنه من الصعب التحقيق في التحرش الجنسي، هذه المرأة أخذت حقها بيدها لحماية نفسها. التركيز على ما فعلته هو انعكاس لعدم وجود طرق أفضل".

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الرجل هو نائب مدير وكالة حكومية لتخفيف حدة الفقر في منطقة بيلين، وهي مدينة في مقاطعة هيلونغجيانغ. وبعد تحقيق داخلي وجد أنه يعاني من "مشاكل في الانضباط الحياتي" ، تم فصله من مهامه الرسمية وفقًا للإجراءات التأديبية للحزب الشيوعي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا التي تديرها الدولة.

يذكر أن الصين أصدرت قانونًا في عام 2005 يحظر التحرش الجنسي ويمنح الضحايا الحق في تقديم شكاوى لأصحاب عملهم. تم اتباع عدد من اللوائح في السنوات الأخيرة ، وألقت على عاتق أصحاب العمل مسؤولية "منع وكبح" التحرش الجنسي.

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