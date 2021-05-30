مريم وين ؟!...فتاة مفقودة واتهامات بالتعذيب والقتل من قبل عائلتها!

مريم وين ….هاشتاق تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة تويتر من قبل رواد السوشال ميديا بعد أخبار عن تداول فتاة فلسطينية.

مريم محمد يونس عاشور تبلغ من العمر 21 عاماً، وبحسب المصادر فهي مُخفية عن منزل عائلتها منذ ٣ أيام، والتصريح الوحيد الذي أطلقته عائلتها أنها مفقودة بدون التطرق إلى أي تفاصيل. مريم وبحسب رواد السوشال ميديا كانت تتعرض لعنف عائلي بشكل مستمر والحجة كانت أنها مُصابة باضطرابات نفسية.

مريم محمد يونس عاشور - 21 سنة



مختفية من ٣ أيام يعني من يوم الخميس و أهلها بقولوا انها مفقودة بدون ما يوضحوا اي تفاصيل زيادة..



مريم كانت بتتعرض للتعنيف المستمر من أهلها وكالعادة حجتهم جاهزة لتبرير عنفهم والي هي إنه مريم بتعاني من اضطرابات نفسية..



مريم بخطر..#مريم_وين ؟؟ pic.twitter.com/gFMyBLoGMq — 𓂆 دانا #SaveSheikhJarrah (@JumaasDana) May 30, 2021

التغريدات المتداولة من الجمهور حول موضوع "مريم وين" كانت كالتالي:

على العالم أن يطالب بالحقيقة حين تتوزع أشلائي في أيدٍ باردة، تدفنُ بلا أن يكون لقشعريرة الأحياء أمام الموت هيبة." — مريم عاشور. ...ما أجمل شِعرك يا مريم، وما أوسخ الأبويّة.

"على العالم أن يطالب بالحقيقة حين تتوزع أشلائي في أيدٍ باردة، تدفنُ بلا أن يكون لقشعريرة الأحياء أمام الموت هيبة." — مريم عاشور.



ما أجمل شِعرك يا مريم، وما أوسخ الأبويّة. #مريم_وين — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) May 30, 2021

وغرد آخر" مريم فتاة سليمة العقل والقلب،واللسان،تتعرض منذ سنوات لتعنيف أسري لا ينتهي،على عدة أشكال،ودومًا كانت تخبر المقربات منها بالواقع السيء الذي كانت تعيشه،من تعنيف وضرب وترهيب وعزل عن المجتمع،حبس في المنزل، منعها من التواصل مع صديقاتها،وسحب أجهزتها الخلوية منها، حرمانها من التعليم"......"مريم الآن مفقودة،فقدت بسبب الغدر الذكوري، ورافق خبر اختفائها وصفها بالمضطربة نفسيًا، وهي فتاة تتمع بصحة عقلية جيدة، متزنة، راقية،شاعرة ولديها العديد من النصوص التي قد تجدونها باسمها مريم عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي".

مريم عاشور ما بتعاني من اضطرابات نفسية، و رواية الأهل هاي بتثير علامات استفهام كبيرة لأنه كانت بتعاني من تعنيف مستمر من عيلتها، و هالسرد بيخلينا نحط أسوأ الاحتمالات بشو ممكن يكونوا أهلها عملوا فيها.

مريم انسحب منها الجوال من آخر فبراير و انفقدت طرق التواصل معها. pic.twitter.com/9MGl0xbB4I — مارلين (@Marilyngreen369) May 30, 2021

مريم الآن مفقودة،فقدت بسبب الغدر الذكوري، ورافق خبر اختفائها وصفها بالمضطربة نفسيًا، وهي فتاة تتمع بصحة عقلية جيدة، متزنة، راقية،شاعرة ولديها العديد من النصوص التي قد تجدونها باسمها مريم عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي. — Miran (@miranhani707) May 30, 2021

واضاف أحدهم "عرفتوا ليش بنصدّق النساء؟ عرفتوا ليش بندعم وبنحاول نتابع أخبار أي بنت بتلّمح بكلامها أو أي وسيلة إنها بتتعنف أو بتتعرض للظلم؟ بنصدّق كل النساء لآخر نفس لنحاول ولو بشكل بسيط نحافظ ع حياتهم وهي اليوم ضحية منظومة أبوية جديدة مختفية وبدون أي خبر"

عرفتوا ليش بنصدّق النساء؟ عرفتوا ليش بندعم وبنحاول نتابع أخبار أي بنت بتلّمح بكلامها أو أي وسيلة إنها بتتعنف أو بتتعرض للظلم؟ بنصدّق كل النساء لآخر نفس لنحاول ولو بشكل بسيط نحافظ ع حياتهم وهي اليوم ضحية منظومة أبوية جديدة مختفية وبدون أي خبر

#مريم_وين — شروق (@itsshuagain) May 30, 2021

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